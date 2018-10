Mboyo: 'Je krijgt de carrière die je verdient'

Pelé Mboyo over...

... voetballen in Zwitserland:

'Geloof me maar: het niveau in Zwitserland is heel goed, ze leggen veel nadruk op de fysieke conditie, voor hen is dat de basis. Na elke wedstrijd zeggen ze je hoeveel kilometers je gelopen hebt, over de dribbels spreken ze niet. Als je op training niet loopt, krijg je dat te horen. Het is een beetje zoals in Duitsland, ze zijn heel strikt. Mij heeft dat goed gedaan, ik ben blij dat ik die ervaring daar gehad heb.'

'Er zijn clubs als FC Basel en Young Boys Bern, die zeker een budget hebben zoals dat van Anderlecht. Het niveau van de competitie ligt hoog, al moet ik toegeven dat ik er zelf ook niet wild van was toen men me voor het eerst voorstelde om daar te gaan voetballen. Ik woonde in de bergen en verdiende goed mijn brood. Maar ik blijf een voetballer en ik kon onmogelijk tevreden zijn met de situatie. Maar als de club beter gerund werd, dan zou ik misschien tot het eind van mijn carrière in Zwitserland gebleven zijn.'

... zijn terugkeer naar de Belgische competitie:

'Ik kon ook naar Turkije en naar Israël. Maar ik wilde naar België terugkeren, vooral om mijn investeringen op te volgen. Ik heb een vzw opgericht, MadeinB, en ik heb enkele projecten in Brussel die nog niet gefinaliseerd zijn. We kennen genoeg kinderen in Brussel die talent hebben maar geen club. Het dient vooral een sociaal doel. Ik heb heel wat projecten in mijn hoofd. Ik wil ook mijn trainersdiploma halen. En ik heb de ambitie om samen met Anthony Vanden Borre een provinciaal clubje uit Brussel hogerop te brengen. Maar dat vergt tijd.'

... de 'moeilijke' carrière van hemzelf, Hervé Kagé, Mujangi-Bia en Anthony Vanden Borre:

'Je krijgt de carrière die je verdient. Men kan ons van alles verwijten, maar we zijn erin geslaagd om profvoetballer te worden. Ik heb heel wat spelers gekend die sterker waren dan wij en die het niet gemaakt hebben. Omgekeerd hadden we bij de jeugd van Anderlecht nooit gedacht dat Dries Mertens zo'n carrière zou maken.'

'De mens heeft altijd de neiging om zich heen te kijken, maar je moet soms ook eens naar jezelf kijken om te zien welke weg je hebt afgelegd. Ik ben iemand die gelooft in God en in het lot. We hebben niet allemaal dezelfde levenservaring of dezelfde achtergrond. Ik ben trots op hen. Ik ben trots op Anthony, op Geoffrey of Hervé. Waarover zouden wij moeten klagen? We moeten blij zijn met hetgeen we gerealiseerd hebben. En om al die spelers met wie ik samengespeeld heb nu bij grote clubs te zien, daar ben ik ook trots op.'

'Wanneer ik Michy (Batshuayi, nvdr) op tv zie, dan is dat alsof ik daar zelf speel. Misschien was hij op een bepaald moment beter omringd, misschien wat sterker, meer professioneel. Maar desondanks heb ik gedaan wat ik moest doen.'