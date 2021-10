KV Mechelen heeft Standard vrijdagavond tijdens de opener van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League zijn derde nederlaag op rij toegediend, de vierde in de laatste vijf competitiewedstrijden voor de Rouches. Mechelen won met 3-1. De partij moest tot twee maal toe gestaakt worden door wangedrag van de Luikse supporters.

Malinwa begon voor een enthousiast thuispubliek verschroeiend aan de partij. Schoofs stuurde al na vier minuten Cuypers diep en de spits scoorde tegen zijn ex-ploeg meteen de 1-0. Standard was nergens en na tien minuten ging de bal op de stip na een fout van Ngoy op Schoofs. Mrabti twijfelde niet en stuurde Bodart de verkeerde hoek uit, 2-0. Nog eens acht minuten later bediende opnieuw Schoofs Walsh en die vlamde de 3-0 tegen de netten.

De Standard-fans konden de vernedering niet meer aanzien en begonnen massaal tennisballen op het terrein te werpen. Ref Verboomen legde de partij even stil, maar na het opruimen kon er opnieuw gespeeld worden. In het vervolg van de eerste helft kwam Cuypers nog twee keer dichtbij een vierde treffer.

De Luikse supporters gingen bij het begin van de tweede helft op het veld uitleg vragen aan hun spelers. Een ongeziene situatie, die door scheidsrechter Verboomen opnieuw werd beantwoord met het stilleggen van de match. Alle spelers gingen opnieuw een kwartiertje naar binnen, waarna de tweede helft toch eindelijk afgetrapt kon worden.

Standard had via Klauss enkele kansen om tegen te prikken. En acht minuten voor tijd viel de eerredder dan toch. Invaller Dragus zag eerst Muleka op Coucke knallen, waarna hij de rebound binnentrapte. Dichter dan de 3-1 kwam Standard niet meer.

Standard blijft door de nederlaag hangen in de middenmoot op de elfde plaats, met dertien punten. Mechelen rukt op naar een voorlopige zesde stek, met zestien punten.

Maatregelen tegen relschoppers

De supporters die wedstrijd verstoord hebben, worden geverbaliseerd. Dat meldt de lokale politie Mechelen-Willebroek in de nacht van vrijdag op zondag. 'Enkele incidenten vanuit het bezoekersvak ontsierden de voetbalavond. De politie stelt hiervoor proces-verbaal op en begin volgende week wordt er reeds een directe beveiligingsmaatregel opgelegd aan de overtreders', meldt de lokale politie in een persbericht.

Al tijdens de eerste helft lieten de bezoekers zich volgens de politie negatief opmerken door het ontsteken van pyrotechnisch materiaal en het gooien van tientallen tennisballen op het terrein. Hierdoor diende de wedstrijd kortstondig onderbroken te worden. Op basis van camerabeelden zal de politie proces-verbaal opstellen voor deze supporters.

'Het trieste hoogtepunt van de avond was de veldbetreding van enkele Standard-supporters, bij aanvang van de tweede helft, die verhaal gingen halen bij de bezoekende spelers. De heethoofden werden door stewards van het terrein weggeleid en ook voor hen wordt een proces-verbaal opgesteld.'

In samenspraak met de politie besliste de match-delegatie van de KBVB de wedstrijd tien minuten te staken. Naast de straffen (stadionverbod en geldboetes) die de overtreders binnen afzienbare tijd zullen krijgen van de Voetbalcel van Binnenlandse zaken, krijgen zij volgende week reeds een directe beveiligingsmaatregel opgelegd. Hierdoor zullen zij vanaf volgende week al geen wedstrijden mogen bijwonen, aldus de politie.

