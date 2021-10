Op de twaalfde speeldag van de Jupiler Pro League waren Mechelen-Zulte Waregem en Kortrijk-Oostende zaterdag in de vooravond de af te werken affiches. Zulte Waregem knokte zich bij Mechelen na een vroege 2-0 achterstand nog naar een 2-2 gelijkspel na een doelpuntrijke openingsfase, terwijl Kortrijk aan een goal op slag van rust genoeg had om Oostende in de West-Vlaamse derby met een nederlaag terug naar de kust te sturen (1-0).

Mechelen had razendsnel een dubbele voorsprong te pakken Achter de Kazerne. Hugo Cuypers (5.) was het eindstation na knullig voorafgaand balverlies van Dereck Kutesa, vorig weekend nog matchwinnaar voor Zulte Waregem tegen Antwerp. Sandy Walsh (7.), nota bene ex-Essevee, had niet veel later maar binnen te tikken op aangeven van Kerim Mrabti. De West-Vlamingen hadden na tien minuten de noodzakelijke aansluitingstreffer reeds beet: Zinho Gano kopte op hoekschop van Jean-Luc Dompé zijn zevende doelpunt van het seizoen tegen de netten.

Voor Dompé was het alweer zijn zevende assist en op het kwartier leverde hij nummer acht af aan Abdoulaye Sissako, die knap overhoeks in de winkelhaak jaste. Cuypers legde net voor het halfuur de 3-2 onbegrijpelijk over een leeg doel. De Kakkers konden na rust met de steun van hun publiek meer dan 70% balbezit voorleggen, maar een vijfde competitiezege op rij zat er niet in.

In het West-Vlaamse burenduel tussen Kortrijk en Oostende hesen de Kerels zich op slag van rust aan de leiding in het eigen Guldensporenstadion dankzij een kopbal van Pape Gueye (44.). Ondanks veldoverwicht in de tweede helft lukte het de Kustboys niet om met een punt terug naar zee te trekken. Kortrijk hield met verve stand.

Mechelen is voorlopig gedeeld derde in de tussenstand met 20 punten, Kortrijk zevende met 18 punten. Oostende volgt op plaats negen met 17 punten, Zulte Waregem wint een plaatsje en staat veertiende met 13 punten. Later op de avond maakt seizoensrevelatie en leider Union de verplaatsing naar die andere verrassing Eupen, dat de derde plaats bekleedt. Zaterdagnamiddag al deelden Cercle Brugge en Standard de punten (1-1).

