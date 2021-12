KV Mechelen en Racing Genk hebben zondag de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een 1-1 gelijkspel. Genk kwam op voorsprong via Bongonda (43.), maar dankzij de gelijkmaker van Storm (50.) bleef er toch een punt in Mechelen.

In de tussenstand is Mechelen zevende met 27 punten, Genk is achtste met 22 punten.

Racing Genk nam van bij het begin van de wedstrijd het heft in handen in het AFAS Stadion. Paintsil dreigde voor de bezoekers, aan de overzijde was Mrabti dichtbij een doelpunt. Genk was baas en op het halfuur miste Thorstvedt onbegrijpelijk de kans op de 0-1. Die kwam er twee minuten voor rust dan toch toen Bongonda met een heerlijke streep Mechelen-doelman Coucke vloerde.

Rood voor doelman

Mechelen kwam gretig uit de kleedkamers en werd daar al na vijf minuten voor beloond. Storm vlamde op aangeven van Walsh staalhard de gelijkmaker tegen de netten. Mechelen rook bloed, maar Coucke toonde zich te enthousiast. De Mechelse goalie torpedeerde Thorstvedt en mocht - na een tussenkomst van de VAR - inrukken met rood.

Genk kreeg het balbezit helemaal in handen, maar deed daar te weinig mee. De invalbeurten van goudhaantjes Ito en Onuachu veranderden daar niets aan.

Invallersdoelman Thoelen hield diep in blessuretijd met een knappe reflex een poging van Thorstvedt uit zijn doel. Eindstand: 1-1.

Eerder op de dag waren er zeges voor Antwerp, in de bewogen Antwerpse derby bij Beerschot (0-1), en Anderlecht, thuis tegen Zulte Waregem (3-2). Charleroi won de Waalse derby bij Standard met 0-3 in een partij die te vroeg werd afgefloten door wangedrag van de thuissupporters.

