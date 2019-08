De overgang van de Nederlandse doelman Michaël Verrips (22) naar Sheffield United schiet bij KV Mechelen in het verkeerde keelgat. Op de clubwebsite laat Malinwa donderdagavond weten 'de nodige stappen bij de FIFA te zetten'.

Verrips was vorig seizoen een vaste waarde bij Mechelen, waarmee hij kampioen speelde in 1B en de beker won. Maar na de veroordeling van de club in het matchfixingschandaal wilde hij zijn contract verbreken. De doelman stuurde zijn kat naar de training, waarna Mechelen besloot mee te werken aan een transfer.

'De afgelopen dagen wou KV Mechelen Michaël Verrips de kans bieden om tot een akkoord te komen en een correcte transfer naar Sheffield United uit te werken. Na vele beloftes van de entourage van Michaël Verrips heeft KV Mechelen pas woensdagavond, één dag voor het sluiten van de inkomende transfermarkt in de Premier League, een concreet bod van Sheffield United ontvangen', legt Mechelen uit. 'Ondanks contacten met Sheffield United trok de Engelse club donderdagmiddag het bod plots weer in om hem enkele uren later aan te kondigen als inkomende transfer van een vrije speler. Michaël Verrips verbrak zo eenzijdig zijn overeenkomst met KV Mechelen. Daar gaat Malinwa uiteraard niet mee akkoord. Een transfer van Michaël is altijd bespreekbaar geweest, maar zijn entourage wil onder de transfersom uit. We ondernemen dan ook de nodige stappen bij de FIFA.'

Promovendus Sheffield maakte donderdag, op de laatste transferdag in Engeland, bekend dat Verrips voor vier jaar heeft getekend.