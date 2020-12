KV Mechelen wint van hekkensluiter Excel Moeskroen: 2-1. Anderlecht versloeg Beerschot met 2-0.

KV Mechelen deed zondagavond een goede zaak in de strijd om het behoud. Door de zege tegen Excel Moeskroen op de 19e speeldag in de Jupiler Pro League springt de club naar de 13e plaats met 20 punten. Excel Moeskroen is laatste met 17 punten, STVV heeft hetzelfde puntentotaal.

Een vroege openingstreffer van KVM-verdediger Walsh, na een hoekschop, werd na raadpleging van de VAR afgekeurd omdat Engvall, die voor de assist zorgde, buitenspel stond. Moeskroen-doelman Koffi onderscheidde zich vervolgens op enkele doelpogingen van KVM. Hij had echter geen verhaal toen de Zweed Kerim Mrabti in de 38e minuut van dichtbij binnen duwde op voorzet van zijn landgenoot Engvall.

Aan de overzijde keerde Peyre de bal voor de doellijn nadat doelman Thoelen de mist in ging op een vrije trap.

In het begin van de tweede helft waren de bezoekers dichtbij de gelijkmaker. Op hoekschop buffelde Agouzoul de bal tegen de lat. Thoelen bracht redding op een kopbal van Da Costa. Moeskroen kreeg toch waar het recht op had. Een hoekschop vloog tegen de arm van Schoofs. Dimitri Mohamed (69.) zette de strafschop om: 1-1.

In het slot vlamde de ingevallen Tabekou nog op Thoelen, maar het was Marian Shved (83.) - ook een invaller - die het leer tegen de netten jaste en de eindstand op het scorebord zette. KV Mechelen boekte zo pas zijn tweede thuiszege dit seizoen.

Anderlecht zonder problemen

Anderlecht won zondag eenvoudig van Beerschot. Lukas Nmecha (32. pen) en Paul Mukairu (71.) scoorden.

Paars-wit nam het heft in handen in het Astridpark. Lawrence nam Beerschot-doelman Vanhamel onder vuur. Op het halfuur kregen de Brusselaars een strafschop na handspel van Pietermaat. Na lang wachten op bevestiging van de VAR trapte Nmecha de bal binnen: 1-0.

Beerschot, dat recent werd geplaagd door het coronavirus, mocht zich gelukkig prijzen dat Anderlecht nadien morste met zijn kansen. Op slag van rust knalde Nmecha vanuit een scherpe hoek op Vanhamel.

Na de pauze voorkwam Vanhamel enkele keren de 2-0, die uiteindelijk toch in de 71e minuut viel. Paul Mukairu duwde na een knappe rush de bal onder de Beerschot-doelman binnen. Het team van Hernan Losada kwam nauwelijks in het spel voor, Tau trapte de bal nog op de paal.

Nadien kabbelde het spel voort richting het laatste fluitsignaal. Anderlecht nam zo revanche voor de 2-1 nederlaag van een maand geleden tegen de Kielse Ratten. In de stand klimt paars-wit met 32 punten naar de vierde plaats. Beerschot, dat nog twee inhaalmatchen tegoed heeft, is zevende met 28 punten.

