Yves Vanderhaeghe mag - voorlopig - T1 blijven bij Cercle Brugge, maar zag rechterhand Thomas Buffel vervangen worden door Miron Muslic. Vooral Paul Mitchell, de sportief directeur van AS Monaco, wordt zenuwachtig. Een stand van zaken.

'We zitten op een glijbaan en moeten de neergang zo snel mogelijk stoppen', zei doelman Thomas Didillon (25) na de 0-3-afgang tegen promovendus Union. 'We speelden ook nu 45 goeie minuten, om daarna volledig kopje onder te gaan.' Het verlies was het zwaarste voor Cercle Brugge; eerder werd zesmaal met het kleinste verschil een competitieduel afgesloten. Door de 4 op 24 belandde de vereniging zowaar op de voorlaatste plaats. 'Dat wordt toch stilaan alarmerend', vervolgde de Fransman. 'Natuurlijk hebben we een jonge ploeg en betalen we leergeld. Maar uit de fouten die we wekelijks maken, leren we te weinig. Hopelijk schudt dit iedereen wakker.'

Het leek alsof de ex-goalie van Metz, Seraing, Anderlecht en KRC Genk nattigheid voelde, want amper drie dagen later volgde een officieel perscommuniqué over de reorganisatie binnen de technische staf. De samenwerking met oud-international Thomas Buffel (40), die sinds februari door Yves Vanderhaeghe was gehaald als adjunct en als ex-speler dicht bij de club staat, werd na amper 21 duels vroegtijdig beëindigd. Officieel omdat de naar Genk uitgeweken West-Vlaming deze fulltime job onmogelijk nog verder kon combineren met zijn Pro Licensecursus en zijn functie van assistent bij de Belgische U21 onder bondscoach Jacky Mathijssen. Vreemd, want over de inbreng van de voormalige offensieve middenvelder was geen wanklank te horen. Heel rustig en beheerst toonde Buffel zich de perfecte rechterhand van Vanderhaeghe, die goed luisterde en openstond voor de dialoog. Qua karakter en persoonlijkheid is Buffel volledig het tegenovergestelde van de Tunesiër Radhi Jaïdi (46), die als vertrouweling van Paul Mitchell (40) aan de technische staf was toegevoegd. De ex-verdediger, goed voor 105 caps en ooit aan de slag bij Birmingham City en Bolton Wanderers, gold als redelijk dominant en duidelijk aanwezig in de coaching. Ook hij is al vertrokken, want hij kon niet weerstaan aan de lokroep van zijn jeugdclub Espérance Tunis, waar hij begin augustus werd aangesteld als hoofdtrainer. Met het verdwijnen van Buffel wordt de sportieve macht van Vanderhaeghe - die van de eigen aanhang wel krediet krijgt, in tegenstelling tot de Mexicaanse technisch directeur Carlos Aviña - wat kleiner. Want in Monaco, en dan vooral bij sportief directeur Mitchell, neemt de onrust en nervositeit toe. Zeker nadat hij op 28 augustus in hoogsteigen persoon de wedstrijd tegen STVV bijwoonde op Jan Breydel en het jonge basisteam (gemiddeld 23,5 jaar oud) met 0-1 zag onderuitgaan tegen tien Limburgers. Sinds de club uit het prinsdom in mei 2017 eigenaar werd en met de plak zwaait bij Cercle, pompte AS Monaco al ruim 50 miljoen euro in groen-zwart. Het vorige boekjaar leidde tot een verlies van 1,6 miljoen euro. Het lukt maar niet om sportieve houvast te creëren, want na de promotie uit 1B in 2018 volgden respectievelijk de dertiende, veertiende en zestiende plaats. Bovendien was het vaak voorzitter Vincent Goemaere die de juiste trainers aanstelde; zowel de Duitser Bernd Storck als recent Yves Vanderhaeghe bleken de redders in nood, wat niet gezegd kan worden van de mannen die aanwaaiden vanaf de Azurenkust ( Fabien Mercadal, Laurent Guyot en Paul Clement). In tegenstelling tot vorig seizoen, toen Vanderhaeghe kon beschikken over kleppers als Marcelin, Pavlovic (allebei Monaco) en Ugbo (gehuurd van Chelsea), heeft hij nu veel minder kwaliteit in zijn kern. De verdediging is samengesteld uit jonge twintigers ( Daland, Utkus, Popovic), waarbij de oudste ( Miangue) te vaak op fouten worden betrapt. Centraal op het middenveld wordt gezocht naar de juiste bezetting. Aanvoerder Charles Vanhoutte - samen met Robbe Decostere, Olivier Deman, Aske Sampers en Thibo Somers - verloor voor de interlandbreak ook zijn basisplek, omdat Vanderhaeghe teruggreep naar het Monacoduo Lopes Da Silva- Kanouté. Voorin tonen Matondo, Rubio, Millán en Denkey zich - vooralsnog - geen garantie op goals. Opvallend is dat de ploeg enkel bij Waregem viermaal scoorde. Met oud-verdediger Jimmy De Wulf, sinds 2014 terug op het oude nest en vanaf 2020 voltijds verantwoordelijke bij de beloften, en de onbekende Oostenrijker met Bosnische roots Miron Muslic (39) kreeg Vanderhaeghe wel twee nieuwe waakhonden aan zijn zijde. Die laatste lijkt als ex-aanvaller qua profiel wat op Jaïdi: gepassioneerd en zelfverzekerd. In zijn rugzak: 16 duels als hoofdcoach van de Oostenrijkse tweedeklasser FAC Wien en tien bij eersteklasser SV Ried. Kan dit drietal voor de juiste samenhang zorgen en Cercle snel uit de bedreigde zone loodsen? Wordt ongetwijfeld vervolgd. Hopelijk voor groen-zwart blijkt de glijbaan niet aan de rand van een afgrond te staan...