Na tien matchen met de Frans-Sloveense coach, blijven de Rouches verzeild in een crisis. Nochtans zijn de statistieken beter dan onder voorganger Mbaye Leye.

Om een coach te analyseren, is het eenvoudig om te kijken naar het klassement, de statistiek waar geluk het meeste invloed op heeft maar die ook het meest beslissend is in de eindbalans. Na 10 wedstrijden in het seizoen had het Standard van Mbaye Leye 13 punten. 10 matchen later, maar nu onder nieuwe coach Luka Elsner, tellen de Rouches 23 punten. In dezelfde tijd pakte de Senegalese coach dus drie punten meer dan zijn opvolger.

...

Om een coach te analyseren, is het eenvoudig om te kijken naar het klassement, de statistiek waar geluk het meeste invloed op heeft maar die ook het meest beslissend is in de eindbalans. Na 10 wedstrijden in het seizoen had het Standard van Mbaye Leye 13 punten. 10 matchen later, maar nu onder nieuwe coach Luka Elsner, tellen de Rouches 23 punten. In dezelfde tijd pakte de Senegalese coach dus drie punten meer dan zijn opvolger.Het bewijs van een slechte keuze of de meedogenloze statistiek van een dieperliggend probleem? Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Van de kant van de oude trainersstaf bekeken, onderlijnt het de gedachte dat de prestaties van de ploeg nog niet zo slecht waren. Het probleem lijkt dan meer te vinden hogerop in de tribunes. De nieuwkomers moeten meer tijd krijgen om zich tactisch en mentaal aan te passen aan de nieuwe omgeving, vooraleer er telkens opnieuw versterkingen worden gehaald. En de statistieken achter de resultaten, wat zeggen die eigenlijk? Evolueerde Standard op het veld tijdens de laatste zes wedstrijden? Een antwoord in drie bevindingen.Steeds gevaarlijkerHet Standard van Luka Elsner scoorde al twee keer meer dan de versie van zijn voorganger. Maar opmerkelijk is wel dat het veel meer kansen wist te creëren dan daarvoor. Het aantal schoten op doel steeg zo van 3,3 naar 4,5 per wedstrijd sinds de trainerswissel. Een evolutie die deels te danken is aan het toegenomen aantal voorzetten door de Luikenaars. Het gemiddelde ligt vandaag op 6,3 per wedstrijd, terwijl in de eerste 10 wedstrijden in totaal maar 4 voorzetten gegeven werden onder Leye.Standard is dus veel gevaarlijker geworden. Het ging van 1,2 naar 1,55 expected goals per wedstrijd. Een gemiddelde dat nog steeds onvoldoende is om een echte dreiging te vormen voor de tegenstander, maar dat getuigt van een goede evolutie op aanvallend vlak.Minder kansen tegenDe betere aanval gaat ook gepaard met een daling van het aantal kansen dat Standard tegen krijgt. Onder Mbaye Leye moest het gemiddeld nog 4,4 kansen weggeven, terwijl Elsner dat aantal liet zakken naar 4,1. De ratio kansen voor en tegen steeg zo van -1,1 naar +0,4. En ook de expected goals against (xGa) maakte dezelfde evolutie door: 1,86 onder Leye, 1,49 onder Elsner. De ratio expected goals steeg zo dan ook naar +0,06, terwijl dat onder Leye nog -0,66 was. Maar uiteindelijk volgen de punten niet dezelfde trend. Het Standard scoort dan wel meer, maar krijgt nog steeds gemiddeld meer doelpunten tegen dan het zelf maakt (1,7 tegen 1,2). De nieuwe coach kan de positieve ontwikkeling voorlopig dus nog niet omzetten in goede resultaten.Een gebrek aan geluk of kwaliteit?Ondanks de positieve statistieken, blijft Standard dus minder scoren dan voorzien en krijgt het ook meer goals tegen dan eigenlijk zou moeten. Op defensief vlak springt het gebrek aan kwaliteit in het oog en de mirakelreddingen van Arnaud Bodart blijven ook niet eeuwig duren. Over het hele seizoen bekeken, doet de doelman van de Rouches het eigenlijk ook maar gewoon goed. Met -0,62 prevented goals (Bodart zou dus meer goals hebben moeten voorkomen), staat de Belgische doelman in het midden van dat klassement. Hij is ver verwijderd van Jean Butez, die het klassement aanvoert met +6,29 verijdelde goals, en Maarten Vandevoordt die onderaan bengelt met -5,27.Aan de andere kant kunnen we echter dezelfde conclusie maken. João Klauss, de bijna onbetwistbare titularis diep in de spits, zit al aan negen wedstrijden onder Elsner in de Jupiler Pro League, maar in vijf daarvan wist hij geen enkele keer op doel te trappen. De Braziliaan komt ondanks alle kansen ook maar aan 2,03 expected goals in totaal. Daarnaast heb je ook Selim Amallah, die lange tijd out was met een blessure. Ook hij was nog niet zo gelukkig voor doel en telt nog steeds geen enkele goal onder Elsner, met een xG van 0,39.We moeten dus constateren dat de kwaliteit van de Luikse schoten inferieur is aan de gecreëerde kansen, met 1,45 post-shot expected goals (kwaliteit van de trap) tegenover 1,55 expected goals (de kans op een doelpunt vanuit een bepaalde hoek). En dat het aantal doelpunten per match nog eens lager is met gemiddeld 1,2 per wedstrijd. Met gemiddeld 4,67 ballen in de rechthoek van de tegenstander, staat Klauss nochtans in de top tien van spelers die het vaakst in de zone van de waarheid komen in 1A. Maar om wedstrijden te winnen, moet je scoren. Het doel is dus simpel, maar hoe dat moet is dat duidelijk niet op Sclessin.