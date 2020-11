Sport/Voetbalmagazine sprak met bondsvoorzitter Mehdi Bayat. Een voorsmaakje.

Hoe is uw relatie met Roberto Martínez?

'Zeer goed, maar we hebben geen bijzondere relatie buiten de nationale ploeg. Hij stuurt me zijn selectie vlak voor hij die bekendmaakt aan het grote publiek. Af en toe discussiëren we over de profielen van jonge Belgen die een beetje verloren lopen in Europa. Het gaat dan om spelers die onder de radar zitten omdat ze België verlaten hebben op hun veertiende, vijftiende. Daarbuiten praten we alleen over de geselecteerde spelers.'

'Het is niet mijn rol om spelers te selecteren of om Roberto Martínez te vragen waarom hij Dorian Dessoleil niet komt halen als hij een verdediger tekort komt. Ik praat met hem over de strategie, over het voorbereidende werk. Tot nog toe loopt dat allemaal goed.'

Roberto Martinez lacht altijd en laat zelden het achterste van zijn tong zien. Is het een voordeel om een pr-man aan het hoofd van de Duivels te hebben?

BAYAT: 'Je moet één ding weten: Roberto is iemand die te allen tijde het instituut en zijn spelers zal verdedigen. Zelfs als hij zichzelf daarvoor schade moet berokkenen.'

Soms tegen beter weten in?

BAYAT: 'Iedereen weet dat hij een excellente communicator is. Daar bestaat geen twijfel over. Maar op een gegeven moment is hij in staat om zijn eigen imago te beschadigen en dat kan sommigen dat gevoel geven. Maar als hij dat doet, is het altijd om het instituut en zijn spelers te beschermen. Daar heb ik respect voor.'

Er kwam kritiek op het feit dat de nationale ploeg vasthield aan de vriendschappelijke wedstrijden tegen Ivoorkust en Zwitserland.

BAYAT: 'Voor het geld moesten we het niet doen, maar sportief wilde Roberto zijn detectiewerk verderzetten. Hij kijkt niet alleen naar het EK van deze zomer, maar ook naar het WK van 2022 en verder. De toekomst kan je enkel in dat soort matchen voorbereiden.'

'Tegen Ivoorkust stonden er zeven spelers uit de Belgische competitie op het veld. De Nations League is niet de plaats om te experimenteren, want we willen allemaal trofeeën winnen.'

Een EK met publiek in juni 2021, gelooft u daar nog in?

BAYAT: 'Ja, ik wil daar in geloven. We weten dat er vooruitgang gemaakt wordt met de behandeling van COVID-19 en het vaccin zou er in de lente moeten aankomen. Als dat het geval is, zie ik niet in waarom we in juni niet met publiek zouden spelen.'

Lees het volledige interview met de bondsvoorzitter in Sport/Voetbalmagazine van 18 november.

