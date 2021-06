Sport/Voetbalmagazine sprak met ex-bondsvoorzitter Mehdi Bayat onder meer over het contract van Roberto Martínez, dat loopt tot juni 2022.

Na de oefenwedstrijd tegen Kroatië in Brussel nam Mehdi Bayat afscheid van de Rode Duivels. 'Dat was een zeer emotioneel moment. Ik ben in de kleedkamer geweest en daar waren een paar zeer emotionele speeches. Die van Roberto Martínez deed tranen in de ogen opwellen. Ik heb hen gezegd: laat ons afspreken voor de finale in Wembley.'

Hij blijft terugkijken op een fantastische periode, want hij herinnert zich nog goed hoe zijn eerste contact met de Duivels allerminst gemakkelijk was.

'Toen we mekaar voor het eerst zagen, nog in het gezelschap van Bart Verhaeghe, was dat geen al te best moment. Toen lagen we op ramkoers met discussies over portretrechten en premies. Maar uiteindelijk zijn we er wél in geslaagd om een hechte band te creëren tussen de Duivels en de KBVB. Daar ben ik best trots op.'

Onmisbaar

Stel dat Roberto Martínez na dit tornooi vertrekt en u bent al weg, leeft dan bij u ook niet het gevoel dat de voetbalbond onthoofd is?

Bayat: 'Ik denk echt dat er iets zeer uitzonderlijks zal moeten gebeuren wil Roberto zijn contract niet tot het einde uitdoen. Maar zelfs als hij zou vertrekken, is mijn antwoord op deze vraag een ontkenning. Omdat we, net zoals op mijn positie, ook rond de positie van Roberto een structuur hebben gecreëerd. Op dit moment is het organigram zo goed gedefinieerd dat iedereen exact weet wat van hem wordt verwacht. Het is zoals bij een schaakspel. Je vervangt de ene pion door een andere.'

'Roberto is een speciaal iemand in de voetbalwereld. Hij is een van de weinige mensen die op het niveau van de bond er alles aan gedaan heeft om niks van zijn persoon afhankelijk te maken.'

'In het voetbal is de specialiteit van veel mensen om zich onmisbaar te maken. Roberto Martínez doet helemaal het tegenovergestelde. De dag dat hij vertrekt, laat hij een zeer stevige basis achter zodat wij op zoek kunnen naar een profiel dat niet exact aan dezelfde criteria moet beantwoorden. Wat we dan nodig hebben is een nationale selectieheer die zich kan aanpassen aan de manier van werken van de voetbalbond.'

Lees het volledige interview met Mehdi Bayat in Sport/Voetbalmagazine van 23 juni of in onze Plus-zone.

