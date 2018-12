Mehdi Bayat: 'In de VS zou Mogi gezien worden als een Jerry Maguire op zijn top'

'Op persoonlijk en familiaal vlak ga ik door een helse periode. Alleen families die zoiets zelf meegemaakt hebben, kunnen dat begrijpen', vertelt Mehdi Bayat aan Sport/Voetbalmagazine. 'Helaas moet ik me sterk houden, want ik heb bepaalde verantwoordelijkheden. Als baas van Charleroi sta ik aan het hoofd van een bedrijf van 120 à 130 mensen. Ik lijd, ik zie af, maar ik ben gelukkig ook uitstekend omringd'.

De manager van Sporting Charleroi en bestuurder van de KBVB en Pro League beklemtoont in het interview dat dit schandaal niet enkel rond zijn broer Mogi draait. 'Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Belgisch voetbal, maar het is niet de affaire-Mogi Bayat. Ik ben zijn broer, ik sta nu in het oog van de storm, maar ik blijf een clubbestuurder die stomverbaasd is door wat er allemaal is gebeurd, door de inbeschuldigingstelling van een twintigtal personen en wat daaruit voortgevloeid is.

'Je kunt onmogelijk een gepassioneerd en verantwoordelijk bestuurder zijn en niet lijden onder deze situatie. Ik beschouw het Belgisch voetbal als een grote familie die men aan het kapotmaken is.'

Loopt er dan niets verkeerd? Bayat: 'De wet is de wet, maar men heeft in dit dossier iets belangrijks vergeten: het vermoeden van onschuld. En men heeft geen eenheid en kracht getoond door de indruk te wekken dat iedereen schuldig is. De pers gaat nogal populistisch te werk wanneer het gaat om geld. In het voetbalschandaal wordt het proces van het geld gemaakt.'

Heeft hij ondertussen nieuws van zijn broer, die nog steeds in voorhechtenis zit? Mehdi Bayat: 'Het gaat in elk geval niet goed met hem. Opsluiting, dat is van het ergste wat er bestaat in onze samenleving. Dat is het lot dat voorbestemd is voor criminelen of mensen die de maatschappij schade kunnen berokkenen. Het ergste aan voorhechtenis is dat je niet weet wanneer je zult vrijkomen, je hebt geen datum.

'Ik ben niet de advocaat van mijn broer, maar je moet eens teruggaan en kijken wat er gebeurd is sinds 10 oktober. Het parket is met een communiqué naar buiten gekomen waarin alle dossiers op een hoop waren gegooid. Daardoor is iedereen gaan twijfelen. Mogi is nooit betrokken geweest bij een dossier over corruptie of matchfixing.

'Wat blijft er over: witwassen en fiscale fraude. En dan vraagt iedereen zich af: waarom zit hij nog in voorhechtenis als hij niet betrokken is bij die dossiers? Ik heb daar jammer genoeg geen antwoord op. Ik vind het raar dat de pers mij die vraag stelt, maar niet aan de gerechtelijke instanties.'

De manager van de Zebra's begrijpt wel waarom Mogi, als makelaar, niet bepaald populair is bij de voetbalsupporters. Zelfs niet die van Charleroi. 'Voor de supporters is hij de doodgraver van het voetbal. Een makelaar, Mogi of een andere, dat is die gast die spelers verkoopt en die winst maakt op de kap van speler en club. Geld maakt alles kapot, zeggen ze. En een makelaar is iemand die alleen aan geld denkt. Zo wordt dat voor de buitenwereld voorgesteld.

' Daarom sluiten sommigen hun deals liever in de schaduw. Anderen, zoals Mogi, staan met plezier in de schijnwerpers. Op zijn Amerikaans. Een makelaar als Mogi zou in de VS gezien worden als een Jerry Maguire op zijn top. Vandaag maakt men een intentieproces louter op basis van geld en dat accepteer ik niet', aldus een vurige Mehdi Bayat.