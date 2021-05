Mehdi Bayat is geen kandidaat om zichzelf op te volgen als voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Dat bekende hij donderdag tijdens de voorstelling van Edward Still als hoofdcoach bij Sporting Charleroi. Hij wil zich focussen op zijn voorzitterschap bij de Carolo's.

Bayat zal de Rode Duivels eveneens niet vergezellen op het komende EK, dat op 11 juni van start gaat. 'Na lang nadenken heb ik beslist me te concentreren op mijn job als voorzitter bij Sporting Charleroi, zeker na een seizoen als het voorgaande', klinkt het. 'Ik zal er komende maand dan ook niet bij zijn op het EK. Op dat moment zal ik samen met onze nieuwe trainer het seizoen voorbereiden.'

De 42-jarige Bayat is bondsvoorzitter sinds juni 2019. Hij volgde de toen 76-jarige Gérard Linard op en kreeg een mandaat voor twee jaar, dat binnenkort dus afloopt. Bayat is de twaalfde voorzitter van de voetbalbond. Sinds zijn komst naar de Houba de Strooperlaan kon hij de twijfels nooit helemaal wegwerken. De voorzitter is de broer van Mogi Bayat, de spelersmakelaar die in verdenking werd gesteld in operatie Propere Handen. Daarnaast werd hem destijds ook een te gebrekkige kennis van het Nederlands verweten.

De beslissing komt echter onverwacht, vlak voor de start van de voorbereiding op EURO 2020. Onlangs stelde Bayat zich nog kandidaat voor een zitje in het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA, waar hij uiteindelijk naast greep, ondanks het feit dat er slechts negen kandidaten waren voor acht beschikbare zitjes.

Bayat zal de Rode Duivels eveneens niet vergezellen op het komende EK, dat op 11 juni van start gaat. 'Na lang nadenken heb ik beslist me te concentreren op mijn job als voorzitter bij Sporting Charleroi, zeker na een seizoen als het voorgaande', klinkt het. 'Ik zal er komende maand dan ook niet bij zijn op het EK. Op dat moment zal ik samen met onze nieuwe trainer het seizoen voorbereiden.' De 42-jarige Bayat is bondsvoorzitter sinds juni 2019. Hij volgde de toen 76-jarige Gérard Linard op en kreeg een mandaat voor twee jaar, dat binnenkort dus afloopt. Bayat is de twaalfde voorzitter van de voetbalbond. Sinds zijn komst naar de Houba de Strooperlaan kon hij de twijfels nooit helemaal wegwerken. De voorzitter is de broer van Mogi Bayat, de spelersmakelaar die in verdenking werd gesteld in operatie Propere Handen. Daarnaast werd hem destijds ook een te gebrekkige kennis van het Nederlands verweten. De beslissing komt echter onverwacht, vlak voor de start van de voorbereiding op EURO 2020. Onlangs stelde Bayat zich nog kandidaat voor een zitje in het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA, waar hij uiteindelijk naast greep, ondanks het feit dat er slechts negen kandidaten waren voor acht beschikbare zitjes.