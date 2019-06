Wat zijn de transferplannen van Michel Preud'homme in deze zomermercato? Sport/Voetbalmagazine zet nog eens alle intenties op een rijtje.

Het minste wat men kan zeggen, is dat er heel wat activiteit gaande is in de coulissen van Sclessin, waar de supporters van Standard misschien wel een heel nieuwe ploeg te zien zullen krijgen. En ook al zitten er bij de recente transfers geen ronkende namen, ze zouden wel voor een nieuwe mentaliteit moeten zorgen, een nagel waar Michel Preud'homme voortdurend op klopt. 'Soms is het beter om spelers te coachen die bereid zijn om je te volgen, die ervan overtuigd zijn dat ze aan jouw zijde beter zullen worden, ook al zijn ze intrinsiek wat minder goed. Michel wil alleen spelers die bereid zijn zichzelf te overtreffen en met vijf of tien procent vooruit te gaan. Afgelopen seizoen heeft de mayonaise tussen de trainer en de groep niet gepakt', aldus Marc Degryse.

Standard zoekt nog een pak nieuwe spelers om zijn kern te versterken, te meer daar de exodus nog lang niet ten einde is. De verkoop van Razvan Marin en Moussa Djenepo heeft de kas gespijsd, maar Standard is niet geneigd om het geld over de balk te gooien, zoals het dossier Theo Bongonda bewijst. De club is daarentegen nog altijd geïnteresseerd in de Uruguayaanse spits van KV Kortrijk, Felipe Avenatti (die al een jaar wordt gevolgd), al zou ook die te duur kunnen uitvallen (er is sprake van 6 à 7 miljoen euro). De transfer van de Montenegrijnse international Aleksandar Boljevic voor ongeveer 2,5 miljoen euro is een uitgave die beter past binnen de normen van de club. Standard is ook nog op zoek naar een verdedigende middenvelder, zelfs wanneer Uche Agbo terugkeert van een uitleenbeurt aan Rayo Vallecano.

De Luikse club lijkt daarentegen wel bereid om een financiële inspanning te doen om Omar El Kaddouri aan te trekken. De directie heeft de Brusselse middenvelder, die in augustus 29 wordt, een contract van drie jaar aangeboden voor een miljoen euro netto per jaar. En Standard heeft ook zijn best gedaan voor Zinho Vanheusden - zo lijkt het toch. Er wordt gewag gemaakt van een transfer van om en bij de 17 miljoen euro voor de verdediger van de nationale Beloften, maar dat bedrag moet vooral Inter, dat bedreigd wordt door de Financial Fair Play, toelaten om zijn rekeningen aan te zuiveren. Het zou gaan om een constructie waarbij Inter verplicht wordt om de speler binnen de twee jaar terug te kopen voor een gelijkaardig bedrag.

Wat de vertrekkers betreft, daar zou Luis Pedro Cavanda de volgende moeten zijn. En daarna Guillermo Ochoa. Mehdi Carcela, van zijn kant, lijkt niet gehaast te zijn om te vertrekken, wat zou kunnen leiden tot een nieuw zomerfeuilleton tussen de speler en het bestuur van Standard. Voor Paul-José Mpoku, die met de Democratische Republiek Congo naar de Afrika Cup vertrokken is, dreigt een gelijkaardig scenario.