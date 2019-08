Fabien Mercadal is voorlopig nog een onbekende trainersnaam in onze Jupiler Pro League. Sport/Voetbalmagazine peilde naar zijn bedoelingen bij Cercle Brugge.

Mercadal, die in Frankrijk onder andere Paris FC en Caen coachte, merkte al meteen de verschillen op in de manier van voetballen: 'In Frankrijk is het spel meer gestructureerd. Hier in België wordt een soort voetbal gespeeld dat je als sexy zou kunnen bestempelen - althans voor de supporters - en het heeft soms iets weg van wat je in Engeland te zien krijgt. Dat is het voetbal waar ik van hou want ik ben fan van Jürgen Klopp en Liverpool.'

'Als ik die stijl kan kopiëren bij Cercle dan zal ik een gelukkig man zijn. Maar ik besef dat het lastig wordt om mijn ploeg zover te krijgen.'

Wilskracht

'Ik wil met veel intensiteit voetballen en tegelijk de organisatie behouden. Zo doet Liverpool het trouwens ook. Als wij erin slagen om die twee zaken te laten samensmelten, dan gaan we een interessant seizoen tegemoet', gaat Mercadal verder. 'Maar los van het tactische en fysieke aspect, heb ik het geluk om over een paar Vlaamse kerels te beschikken die bij Cercle zijn opgeleid en op mentaal vlak heel sterk staan.'

'Hun mentale weerbaarheid is zelfs buitengewoon. In Frankrijk wordt gezegd dat jongens die opgeleid zijn in een centre de formation voorzien zijn van een goede techniek. Wel, ik vind dat jongens van hier veel wilskracht bezitten.'

Cercle Brugge. © belgaimage

'Cercle heeft een lange voorgeschiedenis en het onderscheidt zich van de rest door de recente veranderingen binnen de club. Ik moet ervoor zorgen dat de supporters niet verloren lopen en dat ze een ploeg aan het werk zien die hen boeit. Dat proberen we nu uit te zetten. De mensen verlangen naar een Cercle dat vecht, voetbal speelt, engagement toont en niet vals speelt. We mogen nooit vergeten dat we uiteindelijk betaald worden om de mensen in de tribune te plezieren.'

