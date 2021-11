OH Leuven heeft vrijdag de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League op gang getrapt met een 1-0 zege tegen KV Oostende.

Sterspeler Xavier Mercier trok de Leuvenaars over de streep met een knap vrijschopdoelpunt halverwege de tweede periode. Leuven, dat intussen al meer dan 2,5 maand zonder nederlaag is, doet door de zege een uitstekende zaak in de tussenstand. Het komt naast Oostende op de elfde plaats, met zeventien punten. Voor KVO was het de derde competitienederlaag op een rij.

Oostende opende gretig aan Den Dreef, maar raakte moeilijk door de Leuvense defensie heen. De thuisploeg leek halverwege de eerste periode na een stilstaande fase op voorsprong te komen. Özkacar kopte een vrijschop van Mercier tegen de netten, maar de huurling van Lyon stond nipt buitenspel en de VAR keurde het doelpunt af. Maertens mikte op slag van rust zijn kopbal nog op Oostende-doelman Hubert.

Na de pauze behield Leuven het commando en halverwege de tweede helft werd het overwicht van de thuisploeg beloond met een prachtdoelpunt. Mercier krulde een vrijschop heerlijk rond de muur en buiten het bereik van Hubert, 1-0. Leuven domineerde, maar schoot zichzelf tien minuten voor tijd in de voet. Al-Tamari pakte zijn tweede gele kaart voor een schwalbe en droop voortijdig af naar de kleedkamer.

In de slotfase werd het nog heel warm voor het Leuvense doel. Kvasina zag zijn poging weggewerkt worden door Özkacar en de mee opgerukte doelman Hubert miste in de allerlaatste seconde op een haar na de gelijkmaker. Leuven trok met hangen en wurgen de 1-0 zege over de streep.

Sterspeler Xavier Mercier trok de Leuvenaars over de streep met een knap vrijschopdoelpunt halverwege de tweede periode. Leuven, dat intussen al meer dan 2,5 maand zonder nederlaag is, doet door de zege een uitstekende zaak in de tussenstand. Het komt naast Oostende op de elfde plaats, met zeventien punten. Voor KVO was het de derde competitienederlaag op een rij.Oostende opende gretig aan Den Dreef, maar raakte moeilijk door de Leuvense defensie heen. De thuisploeg leek halverwege de eerste periode na een stilstaande fase op voorsprong te komen. Özkacar kopte een vrijschop van Mercier tegen de netten, maar de huurling van Lyon stond nipt buitenspel en de VAR keurde het doelpunt af. Maertens mikte op slag van rust zijn kopbal nog op Oostende-doelman Hubert. Na de pauze behield Leuven het commando en halverwege de tweede helft werd het overwicht van de thuisploeg beloond met een prachtdoelpunt. Mercier krulde een vrijschop heerlijk rond de muur en buiten het bereik van Hubert, 1-0. Leuven domineerde, maar schoot zichzelf tien minuten voor tijd in de voet. Al-Tamari pakte zijn tweede gele kaart voor een schwalbe en droop voortijdig af naar de kleedkamer. In de slotfase werd het nog heel warm voor het Leuvense doel. Kvasina zag zijn poging weggewerkt worden door Özkacar en de mee opgerukte doelman Hubert miste in de allerlaatste seconde op een haar na de gelijkmaker. Leuven trok met hangen en wurgen de 1-0 zege over de streep.