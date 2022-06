Mertens en Onana reizen mee af naar Wales

Dries Mertens en Amadou Onana stapten vrijdagnamiddag mee op het vliegtuig richting Cardiff, waar de Rode Duivels zaterdagavond Wales partij geven in de Nations League. Van beide spelers was eerder op de dag tijdens de training in Tubeke, die een kwartier open was voor de media, geen spoor te bekennen.

© belga