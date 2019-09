Lionel Messi is maandagavond verkozen tot beste speler van het jaar. Eden Hazard (Real Madrid) maakt deel uit van de FIFA FIFPro World 11.

Maandagavond werden in Milaan de FIFA Best awards uitgereikt alsook het wereldelftal van het jaar. Daarin was er dit jaar opnieuw plek voor onze eigenste Eden Hazard, die op het middenveld geflankeerd wordt door de Kroaat Luka Modric (Real Madrid) en de Nederlander Frenkie de Jong (Barcelona). De Braziliaan Alisson Becker (Liverpool) staat in doel en heeft als verdedigers de Nederlanders Matthijs de Ligt (Juventus) en Virgil van Dijk (Liverpool), de Spanjaard Sergio Ramos (Real Madrid) en de Braziliaan Marcelo (Real Madrid) voor zich. De Fransman Killian Mbappé (PSG), de Argentijn Lionel Messi (Barcelona) en de Portugees Cristiano Ronaldo (Juventus) lopen in de spits. Voor Kevin De Bruyne was er dit jaar geen plek.

De samenstelling van het team werd bepaald door ruim 23.000 voetballers. Zij kozen elk een doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Voor de prestaties werd gekeken naar de periode tussen 16 juli 2018 en 19 juli 2019.

Vorig jaar stond Hazard na zijn schitterend WK in Rusland (waar hij België naar brons leidde) ook al in het Wereldelftal, als eerste Belg sinds de eerste editie in 2005. De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku waren toen genomineerd.

Voor het eerst werd er ook een vrouwenteam samengesteld. Dat bestaat uit doelvrouw Sari van Veenendaal, verdedigsters Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O'Hara en Wendie Renard, middenveldsters Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle en aanvalsters Marta, Alex Morgan en Megan Rapinoe.

Messi wint zesde keer

De Argentijn Lionel Messi werd tot beste speler van het jaar uitgeroepen. De Argentijnse spits van Barcelona ging de Nederlander Virgil van Dijk (Liverpool) en de Portugees Cristiano Ronaldo (Juventus) voor.

De 32-jarige Messi kreeg de meeste stemmen van de bondscoaches en aanvoerders van alle nationale ploegen. Ook journalisten en fans mochten hun voorkeur uitspreken. Messi, Van Dijk en Ronaldo waren vorige maand ook al genomineerd voor de prijs van Europees voetballer van het jaar. Die verkiezing won Van Dijk.

'Ik wil iedereen bedanken die voor mij gestemd heeft', sprak Messi. 'Individuele prijzen zijn voor mij van secondair belang. Het is het collectief dat telt. Toch is dit een speciaal moment voor mij, waar ik met mijn vrouw en twee van mijn drie kinderen die hier zijn, erg van zal genieten.'

Messi greep de Spaanse landstitel met Barcelona. In de Champions League werd hij met zijn club in de halve finale uitgeschakeld door Liverpool.

Het is de zesde keer dat Messi tot 's werelds beste voetballer verkozen wordt. Hij kreeg de erkenning ook in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015. Vorig jaar ging de trofee naar de Kroaat Luka Modric (Real Madrid).

Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe de beste

Megan Rapinoe (Reign FC) werd uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld. De 34-jarige Amerikaanse, die al was gekozen tot beste speelster van het afgelopen WK, volgt de Braziliaanse Marta op. Op de Football Awards in Milaan liet ze de Britse Lucy Bronze en haar landgenote Alex Morgan achter zich.

Rapinoe had een belangrijk aandeel in de wereldtitel van de Verenigde Staten. Op het WK toonde ze zich ook als voorvechtster voor gelijke behandeling van vrouwen. Ze bekritiseerde openlijk de FIFA, die in haar ogen het WK voor vrouwen niet serieus nam door op dezelfde dag de finales van de Copa America en de Gold Cup te plannen. Ze pleitte ook voor gelijke financiële behandeling van de vrouwen. Daarnaast kaartte ze sociale wantoestanden in haar land aan en was ze scherp voor president Donald Trump.

'We hebben een unieke kans om dit spelletje te gebruiken om van de wereld een beter oord te maken', zei Rapinoe in haar toespraak. 'Dat is onze verantwoordelijkheid. Doe iets, om het even wat, maar doe iets.'

De Amerikaanse bondscoach Jill Ellis werd tot beste trainer in het vrouwenvoetbal verkozen. Ze kreeg de voorkeur op twee andere bondscoaches: Phil Neville (Engeland) en Sarina Wiegman (Nederland).

Alisson Becker is 's werelds beste doelman. Het Braziliaanse sluitstuk van Champions League-winnaar Liverpool haalde het eerder verrassend van de Duitser Marc-André ter Stegen (Barcelona) en zijn landgenoot Ederson (Manchester City). Vorig jaar ging Rode Duivel Thibaut Courtois met de prijs aan de haal.