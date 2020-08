Lionel Messi heeft het bestuur van Barcelona duidelijk gemaakt dat hij weg wil, maar wie kan hem op dit moment betalen? Een overzicht van de (mogelijk) geïnteresseerde clubs.

De kogel lijkt door de kerk, Lionel Messi wil weg bij Barcelona. De Argentijn liet dinsdag in een zogenaamde 'burofax' weten aan Barcelona dat het einde verhaal is. Het lijkt enkel nog de vraag voor hoeveel Messi vertrekt en waar zijn volgende avontuur begint. De Vlo zou namelijk een clausule in zijn contract hebben waardoor hij ieder seizoen gratis kan vertrekken. Alleen is daar nog onduidelijkheid over. Maar wie kan hem eigenlijk betalen als hij toch gratis zou mogen vertrekken?

Reünie met Pep Guardiola

Al enkele dagen circuleerde het nieuws dat Manchester City aan het bekijken was hoeveel geld het overhad voor Lionel Messi. Het is altijd al de onmogelijke droom geweest van de City-eigenaars om Messi naar Engeland te halen. In 2011, toen de club nog in handen was van Thaksin Shinawatra, deed CEO Garry Cook zelfs per ongeluk een bod op de Argentijn. Eerder probeerde de club Fernando Torres en Dimitar Berbatov over te kopen, maar die weigerden, waarop Piempongsant, de rechterhand van de eigenaar, het volgende riep: 'Yes, yes, yes! Very messy, messy, it's getting messy.' Cook dacht dat hij de opdracht kreeg om te informeren naar Messi en het bod werd uitgebracht, maar het misverstand werd snel duidelijk en de deal ging niet door.

Maar nu de Argentijn zelf zijn vertrek bekendmaakte, is City weer in een versnelling hoger gegaan. Het enige probleem voor City is dat het de Financial Fair Play niet nog een keer mag omzeilen, daarom werd het rekenmachientje al bovengehaald.

Het voordeel van City is de reünie tussen Messi en zijn ex-coach Pep Guardiola, die samen twee Champions Leagues wonnen. De Vlo had eerder ook al gezegd dat zijn Barcelona het leukste was om in te spelen en dat de Spanjaard de beste coach ter wereld is. Beiden zouden ook vorige week gebeld hebben. Daarin zou Messi zijn twijfels hebben geuit en vroeg hij aan Guardiola of City hem kon contracteren.

City heeft ook een enorm competitief team waarmee het kan strijden voor de Premier League en Champions Leaguetitel. Messi komt er niet alleen zijn goede vriend Sergio Agüero tegen - Messi is de peter van zijn zoon - maar ook Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Ederson, enzovoort.

Natuurlijk zouden de City-eigenaars Messi kunnen veroorloven, want ze gaven Guardiola ook al 300 miljoen om te spenderen deze transferperiode. Alleen is de vraag of Messi belangrijker is dan de broodnodige verdedigende versterkingen.

Messi zou maar wat graag terug willen samenwerken met Pep Guardiola © GETTY

De blauw-zwarte droom

Manchester City mag dan wel de topfavoriet zijn, ook Internazionale lijkt goeie papieren te hebben om Lionel Messi te kunnen kapen. De nerazzurri willen uitpakken met een nieuwe superster om Juventus na negen jaar eindelijk van de troon te stoten. En de Argentijn is zowat de gedroomde kandidaat voor de nieuwe Chinese eigenaars. Die willen Inter al een tijdje terug naar de oude glorie leiden. Met Messi zouden ze zowat hetzelfde kunnen doen als in 1996, toen Ronaldo overkwam van Barcelona.

De geruchten over een mogelijk Italiaans avontuur van Messi zijn niet nieuw. Enkele maanden geleden postte het Chinese Suning van de Milanese eigenaars al een Instagrampost van Messi op de Dom van Milaan. Later werd het afgedaan als fake news, maar raakte het ook bekend dat de vader van Messi wel een huis had gekocht in de buurt van de Noord-Italiaanse stad.

En ook ex-voorzitter Massimo Moratti voedde ondertussen de geruchten door te stellen dat Inter bezig is met de transfer. 'Dit zou het juiste jaar zijn om hem binnen te halen. Het is geen makkelijke deal, maar alles hangt van Messi zelf af', liet hij enkele weken geleden weten.

Met de nieuwe Chinese steun heeft Inter ook wel genoeg geld om Messi naar Noord-Italië te halen. Volgens sommige media zou het de Argentijn zelfs al gecontacteerd hebben met een bod van 260 miljoen euro over de komende vier jaar.

Messi zou ook wel geïnteresseerd kunnen zijn, want hij stapt in een ambitieus project met Champions Leaguevoetbal en, niet onbelangrijk, het belastingregime is erg gunstig in de Laars.

Opnieuw samen met Neymar?

Als het gaat om ploegen die veel geld willen en kunnen uitgeven, is PSG altijd van de partij. En dat is nu niet anders. Volgens het Argentijnse Olé zou de Parijse club zelfs de ideale club zijn voor Messi. Hij zou er namelijk zijn vrienden Neymar en Angel Di María terugzien, het heeft genoeg geld om hem te betalen - hoewel dat ook nog te bekijken valt met de monsterlonen van Kylian Mbappé en Neymar - Messi zou er altijd voor de prijzen spelen en Parijs is een prachtige stad om in te wonen voor de familie.

Coach Thomas Tuchel gaf na de verloren Champions Leaguefinale tegen Bayern München ook al aan dat Messi altijd welkom is: 'Wie zou er ooit neen kunnen zeggen tegen Messi?' Volgens de Duitser is Messi echter geen prioriteit, want met het vertrek van Thiago Silva zou het beter op zoek gaan naar verdedigende versterking. Maar zien de Qatarese eigenaars dat ook zo?

Zien we dit beel straks terug, maar dan bij PSG? © GETTY

Tijdje naar Argentinië?

Een verrassende naam in dit lijstje is dat van het Argentijnse Newell's Old Boys uit Rosario, de club waar Messi opgroeide. Het zou alles in het werk aan het stellen zijn om de Argentijn terug naar huis te halen en hoopt daarbij vooral dat Messi de keuze maakt vanuit zijn hart en niet vanuit zijn portefeuille, want geld heeft de club uit Rosario niet.

De Old Boys zonden ook al twee keer het afgelopen seizoen enkele vertegenwoordigers naar Barcelona. Het ging om vicepresident Cristian D'Amico en manager Sebastián Peratta. Zij zouden samengezeten hebben met Messi, zijn vader Jorge en broer Rodrigo. Dat gebeurde in november en maart. Na die tweede ontmoeting vertelde D'Amico dat ze een deal aan het bespreken waren die 'belangrijk is voor het Agentijnse voetbal'.

Maar in Argentinië weten ze ook wel dat Messi niet meteen zal komen. Een andere optie is dan weer dat de Vlo enkele maanden tot rust komt in Rosario. Om dat wat aan te moedigen, hebben ze enkele belangrijke namen teruggehaald met goeie vriend Maxi Rodriguez en zijn grote idool Ignacio Scocco. Het mag dus gezegd worden: de Old Boys zouden hem maar al te graag zien terugkomen.

Wie nog?

Manchester City, Inter en PSG lijken op dit moment de grootste gegadigden te zijn om de handtekening van Messi te krijgen, maar ook nog enkele andere clubs azen op de beste voetballer aller tijden. Manchester United, bijvoorbeeld, zou meteen contact hebben gezocht met de entourage van Messi. De Red Devils zijn een van de rijkste clubs ter wereld en zitten momenteel ook op een grote zak geld. Man U wou namelijk eerst nog Jadon Sancho binnenhalen voor 120 miljoen euro, maar Dortmund hapte niet toe. Nu zouden enkele bestuursleden dat geld willen inzetten op Messi.

Bovendien zijn de eigenaars van Manchester United, de familie Glazer, niet vies van een ophefmakende transfer. Met de Amerikaanse NFL-club Tampa Bay Buccaneers, niet meteen de grootste club, haalden ze deze winter nog de grootste quarterback aller tijden binnen: Tom Brady, die zowat zijn hele leven voor topclub New England Patriots speelde. Wie weet kan het dus toch.

En net als bij PSG kan natuurlijk ook het grote geld van Chelsea niet ontbreken in deze lijst. De Blues uit Londen hebben al enkele toptransfers gedaan met Hakim Ziyech en Timo Werner en zouden deze week ook nog de transfers van Ben Chilwell, Kai Havertz en Thiago Silva bekendmaken. Alleen zouden die transfers terug in de koelkast gestopt kunnen worden om mee te doen in de strijd om Lionel Messi. De Argentijn toonde in het verleden al wat sympathie voor de Londense club toen hij in 2015 het Instagramaccount van Chelsea begon te volgen.

Of zou Messi Europa verlaten voor het grote geld van de Amerikaanse MLS? Enkele jaren geleden vertelde Messi nog aan David Beckham, die ondertussen een MLS-team heeft met Inter Miami, dat die hem altijd mocht contacteren. Alleen is die piste nog niet voor onmiddellijk. Amerika staat bekend als een competitie waar je je laatste kunstjes laat zien vooraleer te stoppen en Messi is nog absoluut niet bezig met zijn pensioen.

