Michael Verschueren wordt na Marc Coucke de grootste aandeelhouder bij Anderlecht en rijkste Belg Alexandre Van Damme en ex-CEO Jo Van Biesbroeck verlaten de club. Een woordje uitleg door Pierre Danvoye, die voor Sport/Voetbalmagazine Anderlecht volgt.

Michael Verschueren heeft zich sterk ingekocht bij Anderlecht. Hij stond dus toch niet op een zijspoor?

Michael Verschueren heeft zich sterk ingekocht bij Anderlecht. Hij stond dus toch niet op een zijspoor?Pierre Danvoye: 'We dachten van wel toen hij opzij werd geschoven als sportief directeur, de post die hij tussen november 2018 en maart 2020 bekleedde. Zonder veel succes weliswaar. Het is namelijk moeilijk om een grote aankoop van hem op te noemen. Het verbaasde dus niet veel mensen dat Verschueren uiteindelijk weg moest.' 'Hij wordt ook niet gezien als een echte voetbalkenner, maar werd vooral binnengehaald om zijn kwaliteiten als zakenman en onderhandelaar. Verschueren heeft ook een dik adressenboekje met namen uit het Europees voetbal, omdat hij een zitje heeft in het ECA, de federatie van Europese clubs. Discussiëren met de bestuurders van Real Madrid, PSG of Bayern is geen enkel probleem voor hem. Maar hij is niet de geschikte man om de kwaliteiten van een voetballer in te schatten. Veel makelaars lieten ons dat al weten.' 'We dachten dus dat zijn rol wel zou uitgespeeld zijn bij de club begin dit jaar. De nieuwe directie ontsloeg hem niet, maar het leek wel alsof hij nog louter een symbolische functie had. Het feit dat hij ook niet meer goed overeenkwam met Coucke, bevestigde dat idee alleen maar. Maar ondertussen heeft hij wel een constructieve relatie opgebouwd met de eigenaar. En met deze aandelenaankoop maakt hij een grote comeback. Tot vorige week had hij nog 5% van de aandelen, nu maar liefst 11. Coucke en zijn partner Joris Ide zitten aan 74%. Daarmee wordt Verschueren ook de grote man onder de 'kleine aandeelhouders' met ook nog Johan Beerlandt van bouwbedrijf Besix, Etienne en Olivier Davignon en de dochters van Roger Vanden Stock. Samen hebben ze een blokkerende minderheid. Met zijn aankoop vergroot Verschueren dan ook zijn investering met de verklaring dat zijn hart altijd paars is geweest en dat hij Anderlecht opnieuw op de Europese kaart wil zetten.'Waarom verlaat Alexandre Van Damme definitief de club?Danvoye: 'We hebben lang gedacht dat Van Damme, de rijkste Belg met een geschat vermogen van 17 miljard euro, de nieuwe eigenaar zou worden van Anderlecht na het vertrek van Vanden Stock. Het leek wel in de sterren geschreven, maar hijzelf heeft zich nooit uitgesproken over de zaak. Ook omdat hij (bijna) nooit in de pers verschijnt. We moesten tevreden zijn met geruchten.'Bij de aankoop van Marc Coucke bleef Van Damme ook aandeelhouder, maar al snel werd duidelijk dat hij zich begon te distantiëren van de club. Zijn leven speelt zich namelijk af in Zwitserland, ver van de paars-witte problemen. Ook het feit dat Coucke meerdere malen in de pers uithaalde naar Vanden Stock, zal Van Damme niet plezierig hebben gevonden. En dan is er nog de directie die een kapitaalsverhoging wou doorvoeren en veel druk legde op Van Damme om die operatie te doen slagen. Maar hij was niet van plan zijn portefeuille open te trekken en besliste om alles te laten vallen. Hij dacht ook wel dat de interne discussies makkelijker zouden verlopen met een nieuwe sterke aandeelhouder als Verschueren dan met tal van kleine spelers.'Is deze aandelenslag een voorbode van een massale verkoop van spelers?Danvoye: 'De goede deal die recent nog werd behaald met de verkoop van Jérémy Doku aan Rennes, voor zo'n 25 miljoen euro, werd niet op veel vreugde onthaald in de bureaus. Het was gewoonweg een noodzakelijke transfer om de financiën wat op orde te krijgen na twee catastrofale jaren: twee jaar geleden was er nog een verlies van 27 miljoen euro, vorig seizoen zelfs 36 miljoen en ook dit jaar ziet het er niet goed uit door de afwezigheid van supporters en Europese matchen. 'In een interview in ons blad liet de nieuwe sportief directeur Peter Verbeke nog verstaan dat hij hoopte niet opnieuw een van de grote talenten, zoals Yari Verschaeren of Albert Sambi Lokonga, te moeten verkopen in januari. Maar hij kon ook niet beloven dat die spelers na januari nog op Anderlecht zouden rondlopen. Er is natuurlijk nog altijd veel geld nodig om een licentie te verkrijgen en daarom kunnen er misschien nog wel grote uitgaande transfers verwacht worden. Tenzij de grote kapitaalsverhoging toch kan worden doorgevoerd.'