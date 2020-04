Jean Butez, de Franse keeper van Royal Excel Mouscron, is grof wild op de transfermarkt. Met Sport/Voetbalmagazine praat hij over de interesse van Anderlecht.

De 24-jarige Jean Butez is bezig aan zijn derde seizoen bij Royal Excel Mouscron en nu al is zeker dat het zijn laatste is. In een uitgebreid interview met Sport/Voetbalmagazine geeft hij toe dat zijn makelaar al 'een paar telefoontjes' gehad heeft. Een van de clubs die al aan de lijn hing, was Anderlecht.

Van paars-wit is geweten dat de keepers er ook met hun voeten iets moeten kunnen...

Jean Butez: 'Anderlecht heeft contact opgenomen met mijn makelaar, maar daar is het voorlopig ook bij gebleven. De media lopen al snel van stapel als men over Anderlecht praat, maar Van Crombrugge zit daar nog, dus is er geen reden om opgewonden te gaan doen.'

Maar het voetenspel, dat is echt een van je kwaliteiten, niet?

Jean Butez: 'Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik vind mezelf erg goed met de voeten, ja. Tegenwoordig kan iedereen een bal van 25 à 30 meter trappen met zijn goeie voet. Maar een doelman die het spel beheerst, oplossingen vindt en de lijnen doorbreekt, dat is zeldzamer.'

'Waarschijnlijk is het ook daarom dat Anderlecht belangstelling heeft in mij. Ik besef wel dat mijn voetenspel interessant kan zijn voor een ploeg die wil opbouwen van achteren uit. Dat zal ook meespelen in mijn uiteindelijke beslissing.'

'Het is voor mij heel belangrijk om plezier te maken op het veld. Zowel tijdens een training als in een match zou het heel cool zijn als men me vraagt om die kwaliteit uit te spelen, want ik werk er al jaren op.'

Lees donderdag het volledige exclusieve interview met Jean Butez op Sportmagazine.be.

