opinie

'Met profclubs die geleid worden zoals KSV Roeselare is het Belgisch voetbal niet gebaat'

Morgen doet de ondernemingsrechtbank in Kortrijk uitspraak of het faillissement van KSV Roeselare wordt opgeheven of niet. Aan het vonnis dat vorige week dinsdag werd uitgesproken, ging een amateurisme vooraf dat je in een profclub niet voor mogelijk houdt.

Hawken Xiu Li © Belgaimage