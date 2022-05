Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit.

Het seizoen is gedaan, de komende weken zullen in het teken staan van tal van trainerswissels.

'Dat is al een tijdje bezig. Een politiek van stabiliteit wordt duidelijk niet gevoerd. Als je de achttien clubs neemt die vorig seizoen aan de competitie begonnen, dan zijn er nu maar zes meer die dat met dezelfde trainer gaan doen. En dan ga ik ervan uit dat Vincent Kompany bij Anderlecht blijft, wat kennelijk niet zeker is. Hij wordt genoemd bij Burnley en VfL Wolfsburg en dat kan je niet echt een promotie noemen.'

'Soms hoor je dat voetballers niet in staat zijn het moment te bepalen waarop ze een stap hogerop kunnen zetten, maar dat geldt evenzeer voor trainers. Kompany is bezig aan een rijpingsproces, je kan niet zeggen dat hij in die twee jaar bij Anderlecht een verpletterende indruk heeft gemaakt, al is er wel sprake van een zekere vooruitgang. Maar de meesten hadden toch meer verwacht.'

Een opmerkelijke overgang lijkt die van Mark van Bommel naar Antwerp te zijn.

'Als dat effectief doorgaat, zou Antwerp wel een zeer zwaar risico nemen. Het is vreemd dat de naam van Van Bommel ook bij KRC Genk is opgedoken, terwijl hij als trainer nog niets heeft bewezen. Sterker zelfs: bij PSV werd hij na een goed eerste seizoen ontslagen, bij Wolfsburg na drie maanden. Hij kreeg de spelers niet mee in het dominante voetbal dat hij wilde spelen en zou zijn boodschap moeilijk hebben kunnen overbrengen. Ook bij PSV zou zijn discours oppervlakkig zijn geweest.'

'Je moet ervan uitgaan dat ze dat bij Antwerp weten. Marc Overmars kent Van Bommel goed en hij kan het zich als binnenkomer niet veroorloven om een trainer te nemen die zijn taak niet aankan.'

'Toch zijn er twijfels. Van de andere kant mag je aan het voetbalverstand van Overmars niet twijfelen. Na de titel van Ajax was het opvallend dat trainer Erik ten Hag zei dat hij de ploeg samen met Overmars had geboetseerd.'

Bij KAA Gent kiezen ze wel voor continuïteit. Hein Vanhaezebrouck tekende voor twee jaar bij.

'Ik denk dat Vanhaezebrouck daar, ook om familiale redenen, heel tevreden mee is. Bovendien waren er voor hem allicht weinig andere mogelijkheden. En Ivan De Witte en Michel Louwagie blijven ook aan boord, een verrassing kan je dat niet noemen. De Witte wordt volgende maand 75 jaar, weet als intelligent man ergens wel dat er zich een vernieuwing opdringt, maar hij kan de club niet loslaten. En hetzelfde geldt voor Michel Louwagie die al twee keer zijn pensioen aankondigde, maar daar telkens op terugkomt. Het is natuurlijk niet verboden om door te gaan, maar spreek dan toch telkens niet over je pensioen.'

'Van de andere kant: er is bij KAA Gent een duidelijke structuur en er zijn zeer korte lijnen. Dat zal voor Vanhaezebrouck ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Hij weet wat hij aan De Witte en Louwagie heeft. En wat hij niet aan hen heeft. Het omgekeerde is natuurlijk ook het geval.'

