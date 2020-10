Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, laat elke maandag zijn licht schijnen op de voetbalactualiteit. Deze week heeft hij het over het recordverlies van Anderlecht, de afgelopen transferperiode en het stadiondossier van Club Brugge.

Anderlecht sluit het seizoen 2019-2020 af met een recordverlies, de supporters laten hun ongenoegen blijken.'Ik vraag me af wat er door Marc Coucke heen gaat als hij de balans maakt over wat er is gebeurd vanaf de periode dat hij zijn intrede deed bij Anderlecht. En dat is nu bijna drie jaar geleden. Je kan niet blijven de schuld afschuiven op de vorige machthebbers als je ziet dat er vorig seizoen een recordverlies van 36 miljoen euro is geleden. Dat die schulden zo opliepen, is de verantwoordelijkheid van Coucke. Als je ziet hoeveel mensen er tijdens zijn bewind werden ontslagen... Die moet je allemaal een opstapvergoeding geven en er waren mensen bij die met zware contracten waren binnengehaald. En als je alle zware overeenkomsten op een rijtje zet die met spelers die werden binnengehaald en niet voldeden.' 'Met welk beleidsplan is Coucke eigenlijk aan het werk gegaan? Kan hij dat eens uitleggen? Johan Beerlandt die niet langer wil zetelen in de raad van bestuur, een zwaargewicht als Jo Van Biesbrouck die eerder in alle stilte vertrok.''Karel Van Eetvelt werkt nu aan een herstelplan, samen met Wouter Vandenhaute doet hij wat hij kan, je zal ze geen onvertogen woord over Coucke horen zeggen, ze denken op lange termijn. Een andere oplossing is er ook niet. Intussen verlies je sportief steeds meer terrein. Naast Jérémy Doku zal je andere belangrijke spelers moeten laten gaan. In de hoop dat ze zich in de etalage kunnen voetballen. Het is op dit moment vechten tegen de bierkaai. Intussen moet je tevreden zijn met een paar kruimels op de transfermarkt.'Tijdens die transferperiode werden weer heel wat bewegingen gedaan. Wat heeft u het meest gefrappeerd?'De aankopen van Antwerp. Het onderstreept de ambitie die daar leeft. Maar het verhoogt de druk op Ivan Leko. Die is niet te benijden. Antwerp had al een kleedkamer die moeilijk te managen is, met een paar ongeleide projectielen zoals Lamkel Zé. Bij de nieuwe spelers zijn er ook die niet bepaald in de pas lopen. Iemand als Jordan Lukaku bijvoorbeeld, dat is niet de gemakkelijkste. Tenzij Leko hem weer op niveau krijgt. Bovendien zit Antwerp nu met een kern van 33 spelers en het lijkt onmogelijk om iedereen tevreden te houden. Na al die aankopen zal het verwachtingspatroon in ieder geval enorm gegroeid zijn.'Intussen lijkt het stadiondossier in Brugge weer vertraging op te lopen.'Dis is echt een lachwekkende soap. Club Brugge heeft zijn plannen voor een nieuw stadion gepresteerd in januari 2007. Dat is bijna veertien jaar geleden. Nu vindt de Raad van State dat een nieuw stadion voor Cercle Brugge langs de Blankenbergse steenweg te veel ruimte zou innemen, nu wordt er weer naar een compromis gezocht en zou de site zodanig worden hertekend dat er minder ruimte wordt ingenomen. Maar ook daartegen is er dan weer beroep mogelijk. En dat zal dan weer een hele tijd duren. Zo blijf je bezig in een land waarin iedereen het recht heeft om alles te vertragen. Maar dat is niet nieuw natuurlijk.''In wezen kan Club beginnen bouwen op de Olympiasite en kan Cercle daar een tijdje spelen. Dat was tenminste de afspraak. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat de eerste steen wordt gelegd zonder dat Cercle weet waar zijn toekomst ligt.'