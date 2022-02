Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, grasduint iedere zaterdag in zijn archief. Deze week heeft hij het over Arie Haan.

Toen Arie Haan in 1998 als trainer van Anderlecht werd ontslagen, belde hij naar de redactie van Sportmagazine om zijn verhaal te doen. Het zou nu ondenkbaar zijn. Maar het waren andere tijden en Haan zocht een medium dat voor zijn betoog voldoende ruimte zou maken.

Het werd een gedenkwaardig interview waarin Haan vertelde hoe moeilijk het was om bij Anderlecht met twee spelmakers, Pär Zetterberg en Enzo Scifo, te moeten voetballen. Zeker op topniveau. Daarvoor misten ze alle twee te veel. Die mankementen, zei hij, bleken vooral als je hen samen opstelde. Dus moest één van de twee weg. Voor Haan was dat Zetterberg. Daar werd over gestemd. Vijf mensen gingen akkoord, alleen Roger Vanden Stock was tegen. Dus bleef de Zweed. En ging Haan met beiden aan de slag. Het was voor hem een moeilijke periode, want hij was thuis het slachtoffer geworden van een homejacking. Dat was voor hem een dusdanig trauma dat hij pas ging slapen als het licht werd. Fris oogde hij niet op training.

Haan vertelde in dat interview dat je met Zetterberg geen stap vooruit geraakte, dat hij het spel vertraagde. Dat zorgde voor een tsunami aan reacties. Niet het minst bij de speler zelf die vertelde dat Haan nooit nuchter op training stond. Terwijl Roger Vanden Stock iets riep over de instelling van de Nederlander. De instelling van iemand met wie hij acht jaar had gewerkt.

Haan bleef bij zijn mening over Zetterberg. Hij vroeg zich af hoe een club het kan opnemen voor een speler die internationaal nog niets had bewezen en alleen maar een mooie voetballer is. De Zweedse nationale ploeg, stelde hij vast, had hem niet nodig. En hij zette ook zijn eigen inbreng als speler van Anderlecht in de verf: toen hij kwam had Anderlecht internationaal nog niets gewonnen; toen hij wegging hadden ze internationaal aanzien.

Het was een botsing van ego's waar de kranten dagen en dagen van smulden.

