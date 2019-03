Michael Verschueren: 'Als de resultaten er zijn, doen we met Fred Rutten verder'

Sport/Voetbalmagazine had een gesprek met Michael Verschueren, de nieuwe big boss van Anderlecht. Onder andere de toekomst van trainer Fred Rutten en de ambities voor PO1 komen aan bod.

Michael Verschueren over...

... de overname door Marc Coucke:

'Iedereen denkt dat er in de coulissen van alles gebeurde, maar dat was niet zo. Er was een platform waar de documenten beschikbaar waren om een officieel voorstel over te maken. Roger Vanden Stock en Philippe Collin hadden de meerderheid van de aandelen in handen en zij hadden uiteindelijk het laatste woord over wie een bod mochten uitbrengen.

'Op de laatste vergadering kregen we een presentatie te zien van de vier kandidaat-kopers. Namen werden niet genoemd, we wisten enkel welke richting kandidaten A, B, C en D met de club uit wilden gaan. Daarna werden wij bevraagd: wat denken jullie ervan? We hebben dus gekozen voor een project, niet voor een naam.'

... de aanwerving van Frank Arnesen als technisch directeur:

'Frank Arnesen was de eerste die ik gecontacteerd heb. Ik zocht vooral iemand met een netwerk. Voor mij was dat het belangrijkste. Ik heb alles afgetoetst. Ervaring: check. Netwerk: check. Kent hij het huis: check.

'Een maand voor zijn aanwerving hebben we met elkaar gebeld. Hij zei: ik zit in de raad van commissarissen van PSV en ik zou willen dat de inhoud van het gesprek vertrouwelijk blijft. We zouden elkaar een paar dagen later zien bij hem thuis. Ik heb het aan twee of drie vertrouwensmensen verteld en toch is het uitgekomen in de media. Misschien heb ik ergens een deur laten openstaan en heeft iemand mijn gesprek opgepikt...

'Feit is dat Frank dat incident heel slecht heeft opgenomen. Dat was niet zijn manier van werken. Hij wilde niet meer afspreken en de deal was opgeblazen. Ik zat niet achter het lek, maar ik begreep hem voor tweehonderd procent. Vier weken waren we niet on speaking terms. Andere opties waren niet zo concreet als gedacht.'

... de ambities in PO1:

'Het zou onbeschoft zijn om nu over de titel te spreken. Brugge en Genk waren veruit beter dan wij en ik heb respect voor wat ze gepresteerd hebben. Het enige waar ik mij nu durf over uit te spreken is het halen van een Europees ticket. Laten we eerlijk zijn: als we geen Europees voetbal halen, dan zal heel de club het voelen. En dan mogen ze mij ter verantwoording roepen. It's part of the job. Ik moet terugdenken aan de zomermercato. Had ik op deze stoel gezeten, mochten alle transfers geslaagd zijn? Ik denk het niet. Every crisis is an opportunity.'

... de toekomst van Fred Rutten:

'Luister: we zijn samen aan een opdracht begonnen en als de resultaten er zijn, dan doen we met elkaar verder. Welk resultaat zou ons voldoening geven? Tweede worden met slecht voetbal is oké. Pakken we de derde plaats met schitterend voetbal, dan zetten we onze samenwerking wellicht voort. Met een vierde plaats en goed voetbal zullen we niet content zijn.

'Waarom wil iedereen op voorhand weten welke beslissing we zullen nemen? Ik zal hetzelfde antwoorden als Fred: laten we de uitkomst van het seizoen afwachten. Het resultaat zal altijd doorslaggevend zijn. Ongeacht de sterkte van je project. Geen enkele trainer zou jaren op Anderlecht overleven zonder prijzen te pakken. En dat geldt ook voor mij. Ik ben er pas sinds november, ik zit nu in een intermediaire fase, maar als ik volgend jaar de mist in ga...'