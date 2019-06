RSC Anderlecht heeft op de eerste persconferentie van het nieuwe seizoen hoofdcoach Simon Davies officieel voorgesteld. Ook de nieuwe truitjes van sponsor Joma, die na maar den dertig jaar Adidas vervangt, werden aan het publiek voorgesteld.

Simon Davies leidde, in afwezigheid van Vincent Kompany, maandag de eerste training van RSC Anderlecht. Daarna stond de Welshman de pers te woord.

Verschueren verduidelijkte in zijn openingswoord dat Davies hoofdcoach 'in de brede zin van het woord' is. 'Hij zal de dagelijkse coaching op het veld en alle trainingen leiden. Kompany zijn invloed zal betrekking hebben op de strategie en de opstelling', zegt Verschueren.

Op dezelfde lijn

Over wie de eindbeslissing neemt, was Davies nog duidelijker. 'Vincent zal het laatste woord hebben. Maar onze ideeën liggen niet ver uit elkaar, dus ik verwacht weinig conflict.'

Zelfs het moment dat Davies als coach zal moeten aandringen bij de speler Kompany om toch plaats te nemen op de bank acht hij overbodig. 'Vincent is zo nederig en eerlijk, soms zelfs te, dus ik denk niet dat het zo ver zal komen. Als hij slecht speelt of niet fit is, dan is hij de eerste om dat te zeggen', verklaart Davies.

Het is dan ook de hoofdcoach die langs de lijn zal staan tijdens de wedstrijden van paars-wit, verduidelijkte Verschueren. 'Als Kompany niet speelt, dan zal hij ook niet op de bank zitten en neemt hij naar alle waarschijnlijkheid plaats op de tribune en worden de nodige instructies vooraf de wedstrijd meegegeven.'

Transfers

Davies had het ook kort over de ploeg. Er zijn volgens hem versterkingen nodig, maar er zijn ook al voldoende goede spelers. 'We proberen versterking aan te trekken, maar dat is niet altijd zo makkelijk als het klinkt.'

'In negatieve tijden is het vertrouwen laag. Het is onze job dat weer op te krikken. Je wordt geen goede of slechte speler van de een op de andere dag. Er zijn nu goede spelers, waar we succes mee kunnen boeken'.

'We hebben in veel spelers interesse. Matthew Smith (19-jarige middenvelder van Manchester City die dit seizoen aan Twente werd verhuurd, nvdr.) is er daar één van. Maar het is niet zo makkelijk dat we iedereen die we willen, kunnen laten tekenen.

'Ik ken natuurlijk veel jonge spelers van Manchester City en ze sturen heel vaak spelers uit. Dus als het voor alle partijen werkt is het mogelijk dat er een of twee van hen overkomen.'

Nieuw shirt

Anderlecht stelde maandag ook de nieuwe shirts voor het komende seizoen voor. Na meer dan 30 jaar komen die niet meer van Adidas, maar van het Spaanse sportmerk Joma. Het shirt voor de thuismatchen is volledig paars met witte boorden, het uitshirt is wit met paarse accenten.

Achteraan de kraag prijkt het cijfer 1908, het oprichtingsjaar van RSC Anderlecht en aan de binnenkant van het truitje is er een nieuw detail en valt 'We Are Anderlecht' te lezen.