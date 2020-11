Michaël Verschueren koopt de aandelen van Alexandre Van Damme en Jo Van Biesbroeck binnen RSC Anderlecht over en brengt hiermee zijn participatie in de club op elf procent. Dat raakte maandagavond bekend.

Verschueren wordt hiermee één van de sterkhouders in de Raad van Bestuur van paars-wit. Deze verschuiving in de aandelenstructuur moet tot meer slagkracht leiden binnen de Raad van Bestuur van RSCA. Verschueren stapte begin juni uit het management van de club. Hij was een tijdje sportief directeur en nadien 'CFO Sports' bij de club.

Verschueren wil 'in deze cruciale fase in het bestaan van de club ten volle kunnen wegen op de hervormingen die noodzakelijk zijn om de club opnieuw te doen groeien', klinkt het in een persbericht.

'Ondanks de moeilijke periode waarin de club zich vandaag bevindt, blijf ik ervan overtuigd dat we met een duidelijke visie en de juiste keuzes, onze club opnieuw kunnen laten groeien', stelde Verschueren. 'Ik wil dan ook te volle kunnen bijdragen aan het succesverhaal dat we willen schrijven'.

Daadkrachtig bestuur

Na 10 jaar aandeelhouderschap, geven Alexandre Van Damme en Jo Van Biesbroeck de fakkel door. 'Uiteraard blijven we de club een warm hart toedragen', legde Alexandre Van Damme uit. 'Ik ben destijds, op vraag van Constant en Roger Vanden Stock, aandeelhouder geworden om het lief en leed van deze club te delen. Ik ben vereerd en gelukkig dat ik gedurende al die jaren voor deze historische club heb kunnen optreden en de directie heb kunnen helpen'.

'In de huidige situatie, lijkt het ons echter van cruciaal belang dat de club kan rekenen op een besluitvaardig en daadkrachtig bestuur dat het management van nabij aanstuurt bij het financieel gezond maken van de club', voegde Jo Van Biesbroeck, voormalig operationeel manager van de club, toe. 'Door de concentratie van aandelen bij een beperkt aantal personen, maken we de besluitvorming hieromtrent eenvoudiger'.

Hervormingen

De andere B-aandeelhouders staan eveneens achter deze transactie en beschouwen de toename van aandelen voor Michaël Verschueren als een versterking. Met zijn uitgebreid netwerk in het Europese voetbal (mandaten bij ECA en UEFA) en de zakenwereld denkt Anderlecht sterker te staan 'in het belangrijke strategische debat dat zal leiden tot een fundamentele hervorming van het Europese voetballandschap', klinkt het. 'Als referentieaandeelhouder zal Michaël nog beter kunnen wegen op de besluitvorming en de noodzakelijke hervormingen waar RSCA voor staat', bevestigde Van Damme.

Michaël Verschueren bedankte Alexandre Van Damme en Jo Van Biesbroeck voor deze blijk van vertrouwen. 'Ik weet wat deze club voor hen betekent en voel de morele verantwoordelijkheid om ook voor hen RSCA weer aan de top van het Belgische voetbal te krijgen. Ik zal mijn expertise en ervaring dan ook ten volle inzetten, zodat we opnieuw aansluiting kunnen vinden bij het glorierijke verleden van Anderlecht en onze supporters opnieuw trots kunnen maken.' (Belga)

