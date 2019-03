Michael Verschueren: 'Mochten de zomertransfers geslaagd zijn, dan zat ik hier niet'

De internationalisering van Anderlecht, de herstructurering van Neerpede en de heropbouw van de ploeg: dat is het plan waarmee Michael Verschueren het ingedommelde Anderlecht een nieuw elan wil geven. Gesprek met de nieuwe big boss van de Brusselaars.

Terwijl Neerpede het schemerduister trotseert, ontspint er zich in een van de kantoren op de eerste verdieping een boeiend gesprek over voetbal en generische geneesmiddelen. Met zijn aanstekelijke passie vertelt workaholic en farmakoning Marc Coucke hoe hij eerder op de dag in zijn Luikse farmaciefabriek de eerste dozen van een nieuw wondermiddel van de band heeft zien rollen. Coucke glundert en showt fier zijn nieuwste baby aan Michael Verschueren. Vanuit zijn stoel laat de nieuwe sterke man van Anderlecht zich even meeslepen in het verhaal van Coucke.

...