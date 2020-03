De (voetbal)wereld is in de ban van het coronavirus. Ook Michel D'Hooghe, ex-dokter en voorzitter van het medisch comité van de FIFA, heeft er zijn mening over.

De ex-voorzitter van de KBVB pleit ervoor om niet in een blinde paniek te schieten. 'We moeten niet ineens alles gaan afgelasten. De organisatie van Indian Wells heeft bijvoorbeeld zelf beslist om het toernooi niet te laten doorgaan, dat lijkt me niet raadzaam. Natuurlijk moeten we ook niet aan struisvogelpolitiek doen. Er is een probleem en dat moeten we nu gewoon dag per dag bekijken. Niemand kan nu al zeggen hoe de situatie er over een maand zal uitzien. Als het nodig is, zal de overheid de nodige maatregelen wel treffen.'

'Als ik nu bij de Pro League zat, zou ik zoveel mogelijk wedstrijden gewoon laten doorgaan', zegt D'Hooghe in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine. 'Als het moet, zal het zonder publiek zijn. Ik heb dat in het verleden zelf meegemaakt tijdens Club Brugge-Napoli en ik loop daar ook niet warm voor, maar de gezondheid moet altijd primeren. Daar moet iedereen begrip voor hebben.'

Wat zou de ex-arts voetballers vandaag aanraden als hij ploegdokter was? 'Om de handen vaak genoeg te wassen en elkaar niet te veel kusjes en knuffels te geven, zoals viroloog Marc Van Ranst tegen iedereen zegt. Ik vind trouwens dat we mensen als hij heel dankbaar mogen zijn voor al het harde werk dat ze de afgelopen weken al hebben verricht.'

(Yanko Beeckman)

