KAA Gent-manager Michel Louwagie zal vandaag/woensdag verhoord worden in Operatie Propere Handen, het gerechtelijk onderzoek naar fraude met transfers in het Belgische voetbal.

AA Gent-manager Michel Louwagie wordt woensdag in Hasselt door de federale gerechtelijke politie verhoord. Het verhoor vindt plaats in het kader van het onderzoek naar fraude met transfers in het Belgische voetbal. Of Louwagie als getuige of als mogelijke verdachte wordt verhoord, wordt niet verduidelijkt. Eerder werden al verschillende bestuursleden van andere voetbalclubs en de KBVB ondervraagd.

In het onderzoek, dat de bijnaam 'Propere Handen' of 'Operatie Zero' kreeg en net een jaar geleden losbarstte, zijn al 23 mensen in verdenking gesteld. Het luik matchfixing is al een tijdje volledig afgerond, maar Beerschot probeerde onlangs nog de licentie van KV Mechelen voor volgend jaar in het gedrang te brengen.

Daarnaast is er het onderzoek naar financiële fraude, dat enerzijds rond makelaar Dejan Veljkovic draait en anderzijds rond spelersmakelaar Mogi Bayat. Het luik Vejkovic zit in een eindfase, terwijl er in het luik Bayat nog zeven tot acht maanden werk nodig zullen zijn, zo meldde het federaal parket vorige week. In dat onderzoek naar financieel gesjoemel bij verschillende transfers hebben de speurders al heel wat toplui van verschillende clubs en de Belgische voetbalbond ondervraagd.

Zo passeerden de voorbije maanden François De Keersmaecker en Steven Martens, respectievelijk ex-voorzitter en ex-CEO van de Belgische voetbalbond, al de revue, net als oud-bondscoach en oud-Club Brugge-trainer Georges Leekens. Twee weken geleden was het de beurt aan Club-voorzitter Bart Verhaeghe en algemeen manager Vincent Mannaert. Ook de toplui van andere clubs die zaken deden met Veljkovic en Bayat zullen naar alle waarschijnlijk nog op de rooster gelegd worden.