Algemeen manager Michel Louwagie zag zijn club sinds 2009 bijzonder sterk evolueren en is hoopvol gestemd voor de return in de zestiende finales van de Europa League tegenover AS Roma. Heen werd het 1-0 in Italië.

Ver weg lijkt de afstraffing van 6 augustus 2009, toen KAA Gent in de UEFA Cup en zijn Ottenstadion een pijnlijke 1-7-vernedering moest ondergaan tegen Francesco Totti en co. 'Een enorme stap voorwaarts hebben we hier gezet', beweert CEO Michel Louwagie (64), die al dertig jaar in dienst is bij de kampioen van 2015. 'Niet enkel omdat we van een vzw-structuur overschakelden naar een cvba-so, maar ook omdat we heel wat andere dimensies aan onze clubwerking toevoegden.'

'In 2009 zaten we maximaal aan ongeveer zestig personen in vast dienstverband, vandaag geraken we gemakkelijk aan - inclusief de horecazaken - 120 fulltimemedewerkers, inclusief onze profvoetballers.'

In volle bloei

'In ons model, waar wij geen kapitaalverschaffer achter ons hebben, kan je wel eens een klein beetje terugval kennen omdat we compleet op eigen middelen moeten draaien', vervolgt de West-Vlaming in Sport/Voetbalmagazine. 'Maar als de laagste val een vijfde plaats betekent, dan mogen we als KAA Gent zeker niet klagen. Eens winnen tegen AS Saint-Etienne, met een budget van 120 miljoen euro, en VfL Wolfsburg, met een begroting van 200 miljoen euro, dat bevestigde nog maar eens dat niet enkel het geld telt en dat interne werkkracht belangrijk is. Gelukkig dat zoiets mogelijk blijft.'

'Er is hier een nieuwe dynamiek ontstaan. KAA Gent is in volle bloei, we voelen dat dagelijks. We staan terug waar we wilden geraken. Als we dit kunnen aanhouden, zijn we bijzonder goed bezig.'

