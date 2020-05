Volgens Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, weet MPH dat er niet veel eer meer te behalen is op Sclessin.

Twijfelen heeft Michel Preud'homme wel meer gedaan. Bij Club Brugge bijvoorbeeld waar de vraag of hij als trainer zou doorgaan weken aansleepte. Hetzelfde gebeurt nu bij Standard.

Voor 13 juni, net voor het begin van de training, wil Preud'homme laten weten of hij volgend seizoen nog trainer is van Standard dan wel sportief raadgever wordt. Het is een vraag waarover de komende dagen danig zal gespeculeerd worden.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Michel Preud'homme zich zal tevreden stellen met een rol als sportief raadgever. Niet meer op het veld staan, botst met zijn temperament. Bovendien heeft hij de afgelopen twee jaar bij Standard vele krijtlijnen uitgetekend, zonder dat hij daarbij al te veel tegengas kreeg. Alleen leverde dat niet het succes op dat algemeen werd verwacht.

Dat zal in de toekomst niet zo snel veranderen. Standard zit financieel gevangen, het moet zijn selectiegroep kwalitatief afromen. Veel eer valt er niet te behalen. Alleen dat voedt de twijfel van Preud'homme. Hij denkt aan zijn imago, in de wetenschap dat zijn verhaal in Luik niet echt een succesnummer is geweest.

En ofschoon Preud'homme door sommigen op een voetstuk wordt geplaatst, heeft hij het op geregelde tijdstippen nog altijd over een gebrek aan respect van de buitenwereld. Het hoort bij zijn karakter, net zoals het onvermogen om zich tijdens wedstrijden te controleren.

Als Michel Preud'homme echt een clubman is, dan kan hij Standard niet in de steek laten. Hij kent de situatie van de club, weet wat mogelijk en vooral wat niet mogelijk is en welke rol hij nog kan spelen. Vreemd is het daarom dat hij tot 13 juni wil wachten vooraleer zijn beslissing mee te delen. En gewoon onwaarschijnlijk dat Standard dan nog op zoek zou moeten gaan naar een nieuwe trainer.

