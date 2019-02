'Michel Preud'homme is aan een meesterwerk bezig'

Techniek, beweging, loopvermogen en discipline: Standard was tegen Anderlecht bij momenten een niet te stuiten pletwals. Zoals het dat vaak is in topwedstrijden, in de kolkende ambiance van Sclessin, zoals bijvoorbeeld ook Club Brugge begin oktober ervoer. De kunst is om de grillige curves uit het spel te bannen. Michel Preud'homme is er al het hele seizoen mee bezig en zag tegen Anderlecht een gepassioneerde ploeg die een gipsafdruk is van hem zelf. Heerlijk om dan een voetbalkunstenaar als Mehdi Carcela aan het werk te zien. Maar jammer dat een aantal mensen zich in de opgefokte sfeer die rond de match hing niet in staat waren zichzelf te controleren en zich tot puberale trekjes lieten verleiden. Hoog tijd wordt het dat de club zich daar intern over beraad...