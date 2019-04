Miguel Van Damme, doelman van Cercle Brugge, getuigt over zijn strijd tegen leukemie. 'De mooiste overwinning uit mijn carrière, want de Champions League zal ik wellicht niet meer winnen.' Een monoloog die begint op 21 januari 2019, de dag dat hij volledig genezen werd verklaard.

Miguel Van Damme: ' Kyana, mijn vrouw, wilde die dag absoluut mee naar het ziekenhuis. Op de vorige maandelijkse controles was ze aan het werken, maar we wisten dat het een emotionele dag zou kunnen worden. We zijn 's avonds met enkele vrienden nog naar 't stad geweest. Een paar glaasjes gedronken, iets gaan eten. Geen speciale dingen. Ribbetjes, maar het smaakte wel. Een avondje nergens moeten op letten, ook eens plezant, maar al bij al hebben we het rustig gehouden. 's Morgens training, hé. ( lacht)

...