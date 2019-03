'Mijn huidige job is veel uitdagender dan mijn laatste jaren als speler'

Het is vandaag 13 maart 2019. Weet Wim De Decker (36) nog waar hij zat op 13 maart 2017, twee dagen nadat hij met Antwerp de titel pakte in 1B? 'Waarschijnlijk in mijn auto aan het slapen', lacht hij. De Bosuil daverde die dagen. Als kersvers hoofdtrainer had De Decker net gerealiseerd wat veertien trainers in de dertien jaren voordien níét gelukt was: de Great Old uit het moeras sleuren van de tweede klasse, het huidige 1B. Terwijl het feestgedruis beetje bij beetje uitdoofde, mocht De Decker op de koffie bij Paul Gheysens, die zich even voordien had geout als de geldschieter achter Antwerp. 'We zaten na de titel ettelijke keren samen, in de Ghelamco Arena.'

...