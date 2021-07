Aanwinst Mike Trésor Ndayishimiye(22) verleent Genk meer aanvallende opties. Na een Nederlands ommetje van drie jaar lijkt het jeugdproduct van Anderlecht klaar om zijn geboorteland te veroveren. 'Hij is dodelijk wanneer hij aan het zwerven gaat.'

Nederland leert Mike Trésor Ndayishimiye, op dat moment 20 jaar, kennen op vrijdag 6 december 2019. In een wedstrijd tegen Ajax versiert Willem II vlak voor de rust een lichte strafschop, na een aanval die begint met een hakje van Trésor. Hij zet zich achter de bal en vloert doelman André Onana met een gortdroog schot door het midden. Willem II verdedigt als een blok en countert scherp, onder leiding van de Burundese Belg, die even kwistig met passes strooit als Sinterklaas met pepernoten. Even voor het einde geeft hij de pre-assist voor de tweede goal: 0-2, Ajax' eerste thuisnederlaag in meer dan twee jaar. Adrie Koster, na het laatste fluitsignaal bijna vermorzeld door knuffels, prijst de fluwelen techniek en het spelinzicht van zijn goudhaantje. Al plaatst hij er wel een voetnoot bij: 'Mike is af en toe nog wat te frivool.'

Het talent van Trésor drijft voor het eerst boven bij Anderlecht, dat hem in 2015 wegplukt bij AFC Tubize. Hij behoort er tot de uitzonderlijke generatie van 1999. Waar elk afstudeerjaar in Neerpede normaal twee à drie profvoetballers voortbrengt, is dat nu een compleet elftal: naast Trésor ook Francis Amuzu, Hannes Delcroix en Sieben Dewaele (allen nog bij Anderlecht), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg), Mile Svilar (Benfica), Daam Foulon (Benevento), Milan Corryn (Warta Poznán) en Francesco Antonucci (Feyenoord). Binnen die lichting profileren Trésor en Antonucci zich luidens jeugdcoördinator Jean Kindermans als 'fenomenen'. Maar bij de beloften klikt het niet met coach Emilio Ferrera. Trésor vindt dat hij stilstaat en wil, in navolging van Antonucci een jaar eerder, weg. Scouts van topclubs over heel Europa hebben zijn naam in hun notitieboekje gekribbeld, onder meer die van Liverpool en Juventus. Trésor bezoekt het trainingscentrum van Monaco, maar kiest in de zomer van 2018 finaal voor NEC, een Nederlandse tweedeklasser. Over die beslissing zegt hij in La Dernière Heure: 'Bij de grote clubs doe je er niet toe. Je bent een van de vele jongeren met potentieel. Ik wilde niet gewoon een nummer zijn.' Bij NEC kan hij wel spelen. Toenmalig technisch directeur Remco Oversier duidt: 'Hoofdscout Nick Kersten, nu aan de slag bij Excelsior, verdient alle krediet voor die transfer. Onze focus lag op toptalenten uit Nederland en België die nét uit de boot vielen. Zo pikten we eerder Arnaut Danjuma op bij PSV. Mike paste perfect in dat plaatje. We gaven hem een veilige omgeving waar hij speelminuten kon maken. Met Paolo Sabak van Genk probeerden we hetzelfde, maar dat draaide minder goed uit.' Oversier herinnert zich de komst van Trésor nog levendig. 'Tijdens zijn eerste week stonden er drommen supporters rond het trainingsveld. Niemand kende hem. De coach werkte vooral op korte passes en afwerking op doel. De oh's en ah's vlogen in het rond telkens Mike aan de bal kwam. Hoewel het Nijmeegs publiek bekendstaat als kritisch, had Mike hen meteen ingepakt. 'Wie is die jongen? Komt die uit de jeugd?', gonsde het overal rond het veld.' Toch duurt het nog een halfjaar voor Trésor zijn eerste basisplaats krijgt. Coach Jack de Gier posteert hem begin februari 2019 tegen Jong Utrecht op de 10. Trésor bedankt met een doelpunt, Ferdy Druijf neemt in de 4-1 de andere drie goals voor zijn rekening. 'Uit ervaring weet ik dat spelers die verhuizen vanuit een ander land een jaar nodig hebben om hier te acclimatiseren', zegt Oversier. 'Mike paste zich sneller dan verwacht aan zijn nieuwe omgeving aan. Ook bij Willem II stond hij snel in de basis. Dat klinkt simpel, maar weinig spelers kunnen dat. Hij is watervlug, met of zonder bal. Sprietsig, zo noemen we dat in Nederland. Een luis in de pels, vooral op korte afstand. Als hij aan de bal komt in de kleine ruimte, kan hij zich er onder hoge druk uit spelen. En wanneer hij dan aan het zwerven gaat, is hij dodelijk.' Voorin linkt Trésor vlot met Druijf en Jonathan Okita, ex-Standard. Hij sluit zijn eerste jaar af met zes goals. De interesse van Bayern München, dat hem wil inlijven voor de U23, wuift Trésor weg. 'Daar zou ik in het tweede team spelen, in de 3. Bundesliga', zegt hij daarover in de Volkskrant. 'Via de Eredivisie maak je sneller stappen. Financieel en qua status is het misschien aanlokkelijker, maar ik ken mezelf: als ik niet speel of ter plaatse trappel, dan word ik ongelukkig.' Ondanks de doorbraak belandt Trésor bij NEC in de B-kern. Een gebrek aan concentratie, luidt het. Eredivisieclub Willem II gooit een reddingsboei. De handtekening belandt onder het uitleencontract op 31 augustus 2019, om 11.15 uur. 'Een grote opluchting', zucht de Belg, die naast een rol achter de spitsen ook de flank aankan. Voortaan dropt hij de 'moeilijke achternaam' Ndayishimiye en speelt hij als Trésor. En het lijkt alsof dat hem ook op het veld verlicht. Als een creatieve alleskunner laat hij Willem II swingen als een tiet. In een ploeg die onder Koster stormt, verloopt elke aanval via hem. De club uit Tilburg, een samenraapsel van afdankertjes en huurlingen, klopt Ajax, AZ en PSV en eindigt verrassend vijfde. Vooral zijn rechtervoet maakt indruk. Rafael van der Vaart noemt Trésor 'een rechtsbenige Ziyech'. Vanwege de manier waarop hij de bal raakt: aan de onderkant, op het snijvlak van wreef en buitenkant, om zo de bal rot van effect te leggen waar hij wil. Begin 2020 krijgt hij tegen AZ net buiten het strafschopgebied de bal. Hij tikt 'm even voor zich uit en verslaat de doelman met een strak banaanschot. Naar verluidt gebruiken jeugdtrainers op Neerpede nog altijd video's van zijn uithalen als voorbeeld van hoe het moet. Ook zijn vrije trap is een wapen, hij kan de bal vaart geven en op het juiste moment laten vallen. Zo'n beetje als de EK-goal van Mikkel Damsgaard tegen de Engelsen. 'Ik bekeek veel video's van Ronaldo en Juninho op YouTube en probeerde het op mijn manier na te doen', verklaart Trésor. 'Zijn schot is enorm', beaamt Jorn Brondeel. De Belgische doelman deelt bij Willem II een jaar lang de kleedkamer met Trésor. 'Op training ging die bal vaak alle kanten op. Als keeper denk je dan: oppassen! Want soms lijkt het of de bal twee meter over zeilt maar dipt hij net op het einde nog. Zeker de eerste keer dat je tegen hem speelt, verrast dat.' Na de oefensessie traint Brondeel geregeld met zijn landgenoot op afwerking. 'We stelden elkaar vragen, zodat we beiden konden verbeteren. Zoals: 'Als ik me hier positioneer, hoe bekijk jij die situatie dan als spits?' Mike probeert de bal vaak in het hoekje te plaatsen, maar ik raadde hem aan om ook weleens naar het midden te richten. Laat die verraderlijke zwabberbal dan z'n werk maar doen.' Bij Willem II wrijven ze zich in de handen om de afkoopclausule van een half miljoen euro. Vooral omdat de clubs in de zomer van 2020 in de rij staan voor Trésor. Standard wil 2,5 miljoen leggen, Gent zelfs meer dan het dubbele, maar Willem II verwacht minstens 7 miljoen. Dat bedrag schrikt uiteindelijk ook CSKA Moskou, Atalanta, Hellas Verona, Leeds United en Wolverhampton af. Intussen debuteert Trésor bij de Jonge Duivels. In de 2-3-stuntzege bij Duitsland figureert hij slechts tien minuten, maar in de terugmatch eist hij de hoofdrol op. In de 4-1 turft hij twee goals, waaronder een zwieper van een vrije trap, en twee assists. Jacky Mathijssen maakt zijn debuut als bondscoach in die match. 'De filosofie bij de Belgische Beloften is om in functie van de A-ploeg te spelen', zegt hij. 'Met hetzelfde spelsysteem, om de jonge spelers voor te bereiden op een toekomst bij het eerste. Normaal wilde ik Jeremy Doku posteren als een van de twee nummers 10. Toen Roberto Martínez Doku naar de A-ploeg haalde, nam Mike die rol met verve over.' Trésor kan niet verhinderen dat de Beloften het EK missen. Tegen Moldavië verzuipt hij mee. Een gebrek aan over-mijn-lijkmentaliteit, klinkt het bij analisten. Een manco dat ze bij Willem II herkennen. Trésors tweede jaar verloopt er moeilijk, zowel voor hemzelf als voor de club. Willem II verkeert het hele seizoen in acute degradatienood. Sommige fans verwijten hem egotripperij en een gebrek aan meeverdedigen. Ze noemen hem een mooiweervoetballer, die soms tovert maar even vaak met weinig geestdrift over het veld sloft. Interim-trainer Zeljko Petrovic, ooit teamgenoot van Diego Maradona, wordt er horendol van. In een cruciale match tegen ADO Den Haag zet hij Trésor op de bank. In het Brabants Dagblad weeklaagt de Montenegrijn: 'Hij is de diamant van Willem II. Alleen: hij moet wel meeverdedigen als we de bal niet hebben. Anders kan ik hem niet laten spelen. Trésor kan naar Real Madrid, maar ook naar Telstar. Hij bepaalt dat.' Oversier vindt die kritiek onterecht. 'Hij is geen verdediger, wel een aanvallende speler. Hij doet veel bijzondere, beslissende dingen, maakt goals en geeft assists. En hij lijdt daardoor soms balverlies. Maar ook al mislukt er iets, hij blijft proberen.' Ook Brondeel staat zijn ex-ploegmaat bij: 'De manier waarop hij loopt, komt bij sommige mensen verkeerd over. Soms laat hij even het hoofd hangen. Maar zo is hij niet vanbinnen. Op het veld is hij één en al goede wil.' Brondeel en Trésor komen goed overeen, ook naast het veld. 'Hij is een rustige jongen, heel matuur voor zijn leeftijd. We konden over verschillende onderwerpen van gedachten wisselen, bijvoorbeeld over racisme. Dat kan zeker niet met elke voetballer. Mike is slim, staat open voor andere meningen en weet hoe de wereld werkt.' In de Volkskrant noemt Kindermans hem 'een speciale jongen met een handleiding'. Mathijssen lacht. 'Ik begrijp wat Jean bedoelt. Mike weet wat hij wil en komt daar ook voor uit. Maar dat is positief. Liever dat dan iemand die altijd zwijgt en achter je rug praat. Met Mike kan je doelen stellen.' Oversier: 'Hij heeft wel vrijheid en vertrouwen nodig, zeker wanneer er druk komt van de buitenwacht. Mike is nu eenmaal een gevoelige jongen. Zolang je hem die geeft, zal hij matchen beslissen.' Ondanks de mindere vorm sluit Trésor zijn tweede seizoen bij Willem II af als derde in de rangschikking van assists, met elf stuks. Enkel Dusan Tadic en Steven Berghuis doen beter. Wel moet hij als nummer 10 vaker scoren. 'Hij moet ook leren om te gaan met contact op de kleine ruimte', stipt Mathijssen aan. Bij de Beloften zag de bondscoach hoe Trésor het moeilijk heeft wanneer de tegenstanders op zijn huid zitten. 'Daar gaat hij in België ook kennis mee maken.' Mathijssen maakt de vergelijking met Leandro Trossard. Nog zo'n speler die via kleinere clubs aan de weg timmerde. 'Trossard speelde vroeger ook uit het duel, maar kan daar nu beter mee om. Dat is een logische evolutie.' Heeft Trésor dan eenzelfde toekomst bij de Rode Duivels? Ja, meent Mathijssen: 'Maar zo ver staat hij nog niet. De stappen die Mike nu zet, maakte Trossard al een hele tijd geleden. Maar hij zit wel perfect op schema. Hij passt goed, ziet wat er rond hem gebeurt, is gevaarlijk in de box en heeft een prima stilliggende bal. Dat is niet niets. Nu moet hij bij Genk de concurrentie aangaan met Théo Bongonda en zich aanpassen aan de Belgische competitie.'