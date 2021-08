Iedere weken belichten we een speler uit onze Jupiler Pro League. Vandaag staat het vizier op Mike Trésor Ndayishimiye, de nieuwe grote man bij KRC Genk.

Dribbels, schijnbewegingen, passes, voorzetten, schoten... Mike Trésor Ndayishimiye (22) kan zowat alles op een voetbalveld. Maar als we één kwaliteit zouden moeten onthouden, dan wel zijn vista om de laatste pass te geven, die waaruit een doelkans voortvloeit ( zie de cijfers onderaan). Ondanks zijn jonge leeftijd is de ex-Anderlechtenaar verrassend rijp op dat vlak. Terwijl veel jonge spelers vaak luciditeit missen in de laatste dertig meter, weet hij kalm te blijven, het spel goed te lezen en de juiste pass te geven.

...

Dribbels, schijnbewegingen, passes, voorzetten, schoten... Mike Trésor Ndayishimiye (22) kan zowat alles op een voetbalveld. Maar als we één kwaliteit zouden moeten onthouden, dan wel zijn vista om de laatste pass te geven, die waaruit een doelkans voortvloeit ( zie de cijfers onderaan). Ondanks zijn jonge leeftijd is de ex-Anderlechtenaar verrassend rijp op dat vlak. Terwijl veel jonge spelers vaak luciditeit missen in de laatste dertig meter, weet hij kalm te blijven, het spel goed te lezen en de juiste pass te geven. Om die kwaliteit het beste uit te buiten gebruikt John van den Brom hem sinds zijn komst naar Genk vooral als centrale aanvallende middenvelder (vier wedstrijden op zes). In de rol van klassieke nummer 10 blijft de jongen uit Lembeek centraal lopen. In de 4-2-3-1 van Racing zijn het de flankspelers Théo Bongonda en Junya Ito die de halfspaces bemannen (de zones tussen het centrum de de flanken). Mike Trésor speelt voornamelijk in de as. Door zijn technische kwaliteiten kan hij uitblinken op de kleine ruimte en onmiddellijk gevaar creëren vanop de rand van de zestien meter. Op collectief vlak is hij een nuttig aanspeelpunt, die het spel van zijn ploeg kan sturen en zijn ploegmaats in gevaarlijke posities vinden. Maar hoewel die rol hem ligt, schept hij ook een paradox: Mike is een vleugelspeler die centraal opereert. In tegenstelling tot klassieke nummers 10 zoals Michel Platini of Zinédine Zidane, heeft de Jonge Rode Duivel geen gebrek aan snelheid. Hij kan ook het verschil maken op de flank, zowel één tegen één, door zijn explosiviteit, als door diep te gaan, door zijn snelheid. Zodra hij zijn man voorbij is, kan hij een goeie voorzet trappen, kijk maar naar zijn assists op Bryan Heynen tegen Oostende en Cyriel Dessers tegen Sjachtar. De 22-jarige kan dus verschillende posities innemen, maar zijn echte plaats in het Limburgse collectief blijft moeilijk te bepalen. Bij Willem II liep hij vooral in de linkse halfspace, maar die zone is bij Racing voor Bongonda voorbehouden dus kan hij daar niet te vaak naar uitwijken - tenminste als de ex-Carolo na 31 augustus nog in Genk is. Centraal is er veel waardering voor Kristian Thorstvedt en het is geen optie om een rij achteruit te schuiven, gezien de prestaties van Bryan Heynen en Patrik Hrosovsky daar. John van den Brom heeft dus wat denkwerk om de ideale rol van zijn nummer 11 te bepalen.