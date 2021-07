Dimitri de Condé is niet aan zijn proefstuk toe. Zijn meest recente transfer lijkt alweer een schot in de roos.

Door Mike Trésor Ndayishimiye voor 3,5 miljoen euro opnieuw naar België te halen neemt de Genkse sportief directeur een berekend risico. Voor velen is dit de eerste grote slag van deze transferperiode in België. Trésor is geen onbekende bij ons. Hij werd tussen 2013 en 2018 opgeleid bij Anderlecht en behoort tot de vruchtbare generatie van 1999 met onder meer Zinho Vanheusden, Albert Sambi Lokonga en Alexis Saelemaekers. Ook al heeft hij momenteel een achterstand op zijn voormalige ploegmaats bij de jonge Duivels, de progressie die een jongen maakt die al twee seizoenen in de Eredivisie speelt nadat hij onder Adrie Koster doorbrak, mag niet onderschat worden. In twee seizoenen Willem II was hij goed voor 64 wedstrijden, 17 goals en 18 assists. Velen waren dus geïnteresseerd, maar het was Genk dat de vis binnenhaalde. Hem vorig jaar de sleutels van het spel geven op de nummer-10-positie was niet kwaad bekeken van Zeljko Petrovic. Nu is het John van den Brom die het recept zal moeten vinden om deze speler met uitzonderlijke kwaliteiten te doen schitteren. Kwaliteiten die hem eind 2018 in de belangstelling van Bayern München brachten. Op dat ogenblik wilden de Duitsers het jonge talent in hun B-kern opnemen. Maar uiteindelijk ging de deal niet door. Tweeënhalf jaar later, op zijn 22e, heeft Treezy eindelijk zijn eerste grote transfer te pakken. Genk is weliswaar niet Bayern München, de laatste jaren is het wel de beste springplank naar grotere Europese clubs.