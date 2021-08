Beerschot is niet al te goed begonnen aan het nieuwe seizoen met slechts een puntje na drie wedstrijden. Voor Mike Vanhamel is dat geen reden tot paniek. 'We kennen onze ambities en weten waar we naartoe willen', laat hij weten in een interview met Eleven.

Hoe beoordeel je de seizoensstart van Beerschot?

Mike Vanhamel: 'Ons begin is qua puntenaantal niet fantastisch. Misschien ook omdat we het beeld hebben van vorig seizoen toen we met 9/9 begonnen. De seizoenen lijken nooit op elkaar. In de tweede wedstrijd tegen Cercle Brugge was het spel al veel beter en dat hebben we ook voortgezet tegen KAA Gent. Het resultaat was 'maar' een punt, maar we speelden een goede wedstrijd.

'Tegen Union zijn we tactisch weggespeeld denk ik, wat kan gebeuren in een match. Er zijn wel die zware 0-3 cijfers, ook door individuele fouten, maar er is nog geen enkele reden tot paniek. We kennen onze kwaliteiten en weten waar we voor willen staan. Samen met de nieuwe trainer moeten we identiteit vinden waar Beerschot voor staat.'

Vorig seizoen had Beerschot een goede seizoensstart. Hoe verklaar je dat het zo kan veranderen op twee seizoenen?

Vanhamel: 'De speelstijl is anders dit seizoen. Er zijn spelers vertrokken en de nieuwe spelers moeten ingepast worden. Union zit nu ook in de flow waarmee ze geëindigd zijn in 1B. Wij hadden hetzelfde vorig seizoen. We wonnen de promotiefinale tegen OH Leuven. Op die golf van vreugde en euforie zijn we blijven doorgaan in het begin van het seizoen. We hebben uitstekende resultaten neergezet en daardoor blijft het vertrouwen hoog.

'Bij Union zie je dat ook, ze spelen met heel veel vertrouwen. Elke speler die nu op het veld staat heeft ook in 1B meegespeeld. We moeten natuurlijk ook niet alles zwart bekijken, omdat er maar 1/9 achter onze naam staat. Het seizoen is lang. We kennen onze ambities en weten waar we naartoe willen. We hebben nog tijd genoeg om dat te bereiken.'

Wat is het grootste verschil tegenover vorig seizoen?

Vanhamel: 'Vorig seizoen zijn we gestart met het 3-5-2- of 5-3-2-systeem van Hernán Losada dat heel aanvallend was. We speelden met aanvallende wingbacks en zetten hoog druk. Dat leverde spectaculaire wedstrijden op. We wonnen 4-2 en 6-2 in thuiswedstrijden. In Kortrijk werd het 5-5. Het is een mes dat langs twee kanten snijdt. Mede door blessures heeft de trainer nu gekozen voor een 4-3-3, die misschien iets voorzichtiger is qua aanpak om de pieken in tegendoelpunten tegen te gaan.

'Ik spreek mezelf nu wat tegen met de 0-3-nederlaag tegen Union, maar het spelsysteem lijdt altijd onder individuele fouten. Of je nu met vijf, vier of twee verdedigers speelt, als iemand een fout maakt is het niet meteen het systeem dat niet goed is. We moeten ook niet aan het systeem gaan twijfelen. Ook de spelers die de individuele fouten begingen, moeten niet aan zichzelf gaan twijfelen. Het zijn stuk voor stuk goede verdedigers. We moeten het vertrouwen in hun behouden en samen met de trainer bekijken hoe we het best voor de dag kunnen komen.'

Bekijk het volledige interview met de keeper van Beerschot zondagmiddag tijdens de voorbeschouwing op Beerschot-Standard op Eleven.

