Beerschot heeft dit seizoen nog niet kunnen winnen in tien wedstrijden. Eleven zocht voor de clash tegen KV Mechelen keeper Mike Vanhamel op. 'We moeten nu niet te veel met de vingers gaan wijzen.'

We kunnen er niet omheen, het is een moeilijke periode voor Beerschot momenteel. Hoe ga je daarmee om?

Mike Vanhamel: 'Zoals het moet, denk ik. Strijdvaardig blijven en vooral als groep samen blijven, want er zijn veel dingen gebeurd. We moeten nu met de groep zeker niet te veel met de vingers gaan wijzen en ons focussen op de positieve zaken. Ondanks de heel negatieve resultaten, zijn er toch ook nog dingen waar we ons aan kunnen optrekken en ons aan moeten vasthouden om de resultaten om te draaien.'

En welke zaken zijn dat dan?

Vanhamel: 'De mentaliteit die we hebben getoond, zelfs met negen man op het veld, de steun van de supporters en goede trainingsweken. De buitenwereld baseert zich op wat er in die 90 minuten in het weekend gebeurt, wij baseren ons ook op wat er op trainingen gebeurt, wat positief en strijdvaardig is. De nieuwe trainer heeft positieve accenten die we kunnen meenemen in ons spel. Dat zijn allemaal dingen waar we ons aan moeten optrekken.'

Hoe frustrerend is het om mee op het veld te staan als keeperen week na week die moeilijke prestaties te moeten zien?

Vanhamel: 'Het begint vooraan en eindigt achteraan, dus ik moet zeker ook mijn eigen prestaties gaan bekijken. Op dit moment krijgen we gemiddeld twee tot drie goals tegen per wedstrijd, wat veel te veel is, zelfs voor een doelman van de laatste ploeg in de stand. Dat is ook iets wat ik moet bekijken, ben ik zelf 100%? Iedereen moet zijn prestaties op zijn positie gaan bekijken en zien of ze 10%, 20% of 30% beter kunnen, zodat ze daaraan kunnen werken om het collectief beter te maken. Op dit moment ben ik zeker niet gefrustreerd door fouten van iemand anders, want ik ben eerder geneigd om te zeggen dat ik mezelf beter moet maken en ik dan pas de anderen kan helpen. Vorig jaar hadden we een fenomenale start en dan is het misschien wat hunkeren naar dat systeem of om dat geloof terug te brengen in de kern, daar moeten we vooral aan werken.'

Wat is jouw rol in de kleedkamer om dat geloof in de ploeg te houden?

Vanhamel: 'Dat geloof moet aangevuurd worden elke dag op training. Ik denk dat dat misschien voor de leiders van de groep het moeilijkste is, als je de wedstrijd verliest en de dag daarop zelf terug moet geloven. Ik doe dat ook voor de volle 100%. Geloven dat de volgende wedstrijd gewonnen kan worden en bij de training de dag na de match moet het geloof er al ingestoken worden. We moeten geloven dat we niet zwakker waren dan de tegenstander, maar we onszelf of elkaar in de problemen hebben gewerkt door individuele fouten. Als we dat kunnen aanpassen en beter in kunnen worden, dan zullen de resultaten wel volgen. Het is niet dat we van de mat gespeeld worden door iedere tegenstander. We moeten het geloof in onszelf verhogen en dat kan alleen door hard te werken en het op training te doen. Beerschot is op geen enkel vlak een club zoals een andere en dus ook op dat vlak niet. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat wij in 1A blijven.'

Bekijk het volledige interview met Mike Vanhamel tijdens de rust van Beerschot - KV Mechelen op Eleven.

