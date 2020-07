De scheidsrechters in de Belgische hoogste klasse hebben afgelopen seizoen minder gele en rode kaarten uitgedeeld. Daarnaast waren bijna al hun beslissingen (98 procent) na tussenkomst van de videoref correct.

Het zijn twee van de belangrijkste conclusies die vrijdag werden meegedeeld tijdens de traditionele informatiesessie van het Professional Refereeing Department (PRD) in Tubeke.

De spelleiders in de Jupiler Pro League trokken tijdens de eerste 29 speeldagen (waarna het seizoen werd stopgezet door het coronavirus) in totaal 837 gele kaarten. In dezelfde periode het seizoen daarvoor (2018-2019) waren er dat 991, een daling met 15,5 procent. Voor de dubbele gele kaarten gaat het om een daling van 30 procent (21 in '19-'20 tegen 30 in '18-'19) en voor de rechtstreekse rode kaarten zelfs om 52,2 procent (11 tegenover 23).

Het gebruik van de VAR zorgde ervoor dat de scheidsrechters amper nog verkeerde beslissingen namen. Het PRD identificeerde 930 zogenaamde 'key moments' voor de refs en hun assistenten in de 232 gespeelde wedstrijden uit de Jupiler Pro League van afgelopen seizoen. De nauwkeurigheid van hun beslissingen vóór tussenkomst van de VAR bedroeg 84 procent, maar 98 procent na tussenkomst van de VAR. Het PRD stelde dus maar 2 procent, of zestien belangrijke foute beslissingen, vast.

Voorts maakte het PRD bekend bij de start van het seizoen 2020-2021 te kunnen rekenen op 26 scheidsrechters en 39 assistenten. Alle scheidsrechters krijgen ook coronatests.

Oksel

Traditioneel zijn ook enkele reglementswijzigingen doorgevoerd voor komend seizoen. Zo zal onvrijwillig handspel van een aanvaller (of een medespeler) alleen nog worden bestraft als het handspel wordt begaan vlak voor een doelpunt of een duidelijke doelkans. Voor handspel wordt er komend seizoen ook vanaf de oksel gerekend en niet meer vanaf de schouder. Tegen gebrek aan respect voor de scheidsrechter zal strenger opgetreden worden. Daarvoor volgt er meteen een gele kaart en bij recidive een tweede karton. 'We willen het imago van het voetbal verbeteren en dat begint bij respect voor de officials', verduidelijkte scheidsrechtersbaas Bertrand Layec. 'We zien nog al te vaak dat spelers op de ref afstormen om een beslissing aan te vechten. Dat zal gesanctioneerd worden.'

