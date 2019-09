Kevin Mirallas kon afgelopen zomer op de belangstelling van drie andere topclubs rekenen: Standard, Club Brugge en ... Anderlecht.

Christoph Henrotay is de zaakwaarnemer van veel Rode Duivels. Ook die van Kevin Mirallas, die voorlopig niet op de diensten van de makelaar kan rekenen. Die is vrij onder voorwaarden: eentje ervan is geen contact hebben met de voetbalwereld.

