Everton en Antwerp hebben vrijdag een akkoord bereikt over de transfer van Kevin Mirallas. De 31-jarige Luikenaar verlaat na zeven seizoenen Everton. Hij had nog een overeenkomst tot het einde van het seizoen bij de Toffees, maar die lieten hem transfervrij vertrekken. Bij Antwerp ondertekende hij een contract tot het einde van het seizoen.

Mirallas staat zo voor zijn debuut in de Jupiler Pro League. Het jeugdproduct van Standard vertrok in de zomer van 2004 op zestienjarige leeftijd naar Rijsel, waarna nog passages volgden bij Saint-Etienne, Olympiacos en Everton. Vorig seizoen verhuurde Everton de zestigvoudig Rode Duivel aan Fiorentina, maar dat werd geen succes. In het voorjaar van 2018 was ook een terugkeer op huurbasis naar Olympiacos niet geslaagd gebleken.

Dit seizoen startte de Luikenaar de voorbereiding opnieuw bij Everton, maar het bleek al snel dat er van een terugkeer in de basiself geen sprake kon zijn. Mirallas sluit zijn carrière bij Everton af met 186 officiële duels, waarin hij 38 keer scoorde en 34 assists gaf. De flankaanvaller, die zijn debuut bij de Rode Duivels maakte in 2007, sloot zijn interlandcarrière nog niet af. Zijn laatste oproepingsbrief dateert wel al van maart vorig jaar tegen Saoedi-Arabië. Nadien miste hij het WK in Rusland. Eerder viel hij ook al af voor het EK in 2016 in Frankrijk. Op het WK in 2014 in Brazilië behoorde Mirallas wel tot de selectie van de Duivels.

Antwerp begon het seizoen in het Jupiler Pro League uitstekend met 9/12. Donderdagavond ging de Great Old er wel uit in de play-offs van de Europa League. AZ Alkmaar was te sterk. Na een 1-1 gelijkspel in Nederland verloor Antwerp in het Koning Boudewijnstadion na verlengingen met 1-4. Twee rode kaarten, van Mbokani en Lamkel Zé, ontsierden de partij.