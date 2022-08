Cercle Brugge staat onder Dominik Thalhammer bekend als een van de beste ploegen op het vlak van pressing. Daarvoor moeten ook credits gegeven worden aan assistent Miron Muslic. Een gesprek.

Door de oorlog in Joegoslavië moest de 10-jarige Muslic vluchten naar Oostenrijk. In de buurt van Ried bouwde hij later een eigen gezin op. Daar voetbalde hij ook, coachte de hele jeugdacademie, werd er even hoofdtrainer en behaalde er zijn Pro License-diploma . Opvallend: Dominik Thalhammer, zijn huidige baas, was daarvoor tijdens zijn trainersopleiding voor enkele jaren zijn instructeur. 'Voetbal is een kleine wereld waarin het soms snel kan gaan', vertelt Muslic aan KW.be. 'Zo stond Dominik hier opeens als hoofdtrainer. Een verrassing was het wel, maar het maakte het mij gemakkelijker. Hij kende mij van binnen en van buiten, mijn ideeën, hoe ik werk. Ooit stonden we in de Oostenrijkse competitie tegenover elkaar. Nu werken we samen en daar ben ik best tevreden mee.'

Technisch directeur Carlos Avina zocht trainers die zijn idee van voetballen, zijn filosofie mee konden implementeren. Met Muslic waren de onderhandelingen in geen tijd rond. 'Ik zag het meteen zitten om die nieuwe speelwijze vanaf nul stap per stap aan de spelersgroep over te brengen. De laatste maanden hebben we het goed gedaan, denk ik. Nu zitten we midden in dat proces, in de verdere ontwikkeling van die opleiding. Al hebben we bij lange nog niet ons einddoel bereikt. Dat maakt het juist zo boeiend. Er zijn nog zoveel zaken die we willen uitstippelen en bereiken. Dag in, dag uit zijn we daar samen hard mee bezig.'

De visie van pressing en counterpressing, gezond agressief en hoog verdedigend is iets wat ook Muslic graag ziet. Hij noemt het proactief. 'Het belangrijkste is dat het niet alleen in de gedachten van de trainers zit, maar dat de gasten het ook willen uitvoeren. Als ik ze bezig zie, dan willen ze niet anders spelen. We wachten niet op eventuele fouten van de tegenstander, al maken we die vaak zelf. We willen die bal en meteen richting het doel voetballen. Enerzijds is er het idee, anderzijds zijn er de spelers nodig om het uit te voeren. Deze groep is daar uiterst geschikt voor, om hoog intensief met veel energie te spelen.'

Lees het volledige interview met Miron Muslic in de Krant van West-Vlaanderen.

Door de oorlog in Joegoslavië moest de 10-jarige Muslic vluchten naar Oostenrijk. In de buurt van Ried bouwde hij later een eigen gezin op. Daar voetbalde hij ook, coachte de hele jeugdacademie, werd er even hoofdtrainer en behaalde er zijn Pro License-diploma . Opvallend: Dominik Thalhammer, zijn huidige baas, was daarvoor tijdens zijn trainersopleiding voor enkele jaren zijn instructeur. 'Voetbal is een kleine wereld waarin het soms snel kan gaan', vertelt Muslic aan KW.be. 'Zo stond Dominik hier opeens als hoofdtrainer. Een verrassing was het wel, maar het maakte het mij gemakkelijker. Hij kende mij van binnen en van buiten, mijn ideeën, hoe ik werk. Ooit stonden we in de Oostenrijkse competitie tegenover elkaar. Nu werken we samen en daar ben ik best tevreden mee.'Technisch directeur Carlos Avina zocht trainers die zijn idee van voetballen, zijn filosofie mee konden implementeren. Met Muslic waren de onderhandelingen in geen tijd rond. 'Ik zag het meteen zitten om die nieuwe speelwijze vanaf nul stap per stap aan de spelersgroep over te brengen. De laatste maanden hebben we het goed gedaan, denk ik. Nu zitten we midden in dat proces, in de verdere ontwikkeling van die opleiding. Al hebben we bij lange nog niet ons einddoel bereikt. Dat maakt het juist zo boeiend. Er zijn nog zoveel zaken die we willen uitstippelen en bereiken. Dag in, dag uit zijn we daar samen hard mee bezig.'De visie van pressing en counterpressing, gezond agressief en hoog verdedigend is iets wat ook Muslic graag ziet. Hij noemt het proactief. 'Het belangrijkste is dat het niet alleen in de gedachten van de trainers zit, maar dat de gasten het ook willen uitvoeren. Als ik ze bezig zie, dan willen ze niet anders spelen. We wachten niet op eventuele fouten van de tegenstander, al maken we die vaak zelf. We willen die bal en meteen richting het doel voetballen. Enerzijds is er het idee, anderzijds zijn er de spelers nodig om het uit te voeren. Deze groep is daar uiterst geschikt voor, om hoog intensief met veel energie te spelen.'Lees het volledige interview met Miron Muslic in de Krant van West-Vlaanderen.