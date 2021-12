KRC Genk ontsloeg trainer John van den Brom. Drie vragen aan Genkwatcher Geert Foutré.

1. Hoe komt het dat Van den Brom net nu ontslagen werd?

'Omdat de grinta die de ploeg de voorbije week tegen Club Brugge twee keer toonde nu weer weg was, en de ploeg echt wel in een negatieve spiraal beland was, met 22 op 51, ofte 43% van de punten. Dat is echt onvoldoende voor een ploeg die zich voor het seizoen nog tot uitdager van Club uitriep en aangaf dat de lat een stuk hoger moest en dat winnen de norm moest worden.'

'Genk had drie doelen. Na de bekeruitschakeling wilde men toch absoluut die tweede ambitie, Europees overwinteren, niet zo maar opgeven, terwijl het duidelijk werd dat ook de top vier halen niet meer zou lukken op de manier waarop men bezig was.'

'Het ontslag had ook al eerder kunnen plaatsvinden, maar dat is niet gebeurd omdat Head of Football Dimitri de Condé tot het laatste echt gestreden heeft voor zijn trainer, tot ook hij geen beterschap meer zag aan de horizon.'

2. Wat kan men Van den Brom verwijten?

'Dat zijn spelers, stuk voor stuk fantastische voetballers, na een goeie start allemaal ver onder hun individuele waarde presteren en als team geen winnend geheel meer zijn. Dat je de twijfel op elk moment ziet toeslaan.'

'Bij flarden toont Genk nog dat het fantastisch kan voetballen, maar daar krijg je geen punten voor. Bij een topteam hoort niet alleen mooi voetbal maar ook efficiëntie, zowel bij het verdedigen als het afwerken. Dat toonde de ploeg niet meer, en frappant was dat het niet de minste spelers waren die het het meest lieten afweten. Dat is vooral erg naar de trainer toe, want zelden zullen deze spelers nog een trainer meemaken die hen zo enthousiast bejegende, zo positief over hen praatte en hen zo veel krediet gaf als de eeuwige optimist John van de Brom, die altijd het glas halfvol zag maar nu ook moet vaststellen dat het meer dan halfleeg is.'

'Jammer, want Van den Brom was een verademing met zijn warme en menselijke benadering in een vaak cynische wereld. Succes was hem gegund, maar een goed rapport had hij al lang niet meer. Misschien was het gewoon op tussen hem en deze spelers.'

3. Hoe komt het dat KRC Genk zoveel trainers verslijt?

'Alvast niet omdat ze dat zo graag doen. Het was één van de ambities waarmee Peter Croonen voorzitter werd, meer continuïteit brengen in het sportieve beleid, maar daar slagen ze bij Genk echt niet in.'

'De nieuwe man, of dat nu Glen Riddersholm wordt of een andere, wordt al hoofdtrainer nummer twaalf in tien jaar tijd. Verzachtende omstandigheid is dat drie trainers de voorbije tien jaar zelf opstapten, omdat ze elders meer mogelijkheden zagen dan bij de Limburgse club: Vercauteren, Clement en Thorup.'

'Vooral het vertrek van Clement voor een andere Belgische club zit ze bij Genk nog steeds hoog, omdat ze dachten met hem die sprong naar de absolute top - en daar ook blijven in plaats van als een jojo op en neer gaan - te kunnen maken.'

'Wat ook een rol speelt is dat KRC Genk een emotionele club is, met een warmbloedige aanhang die enthousiast en dankbaar reageert op succes maar even snel aan het fluiten en het roepen gaat wanneer het niet zo vlot. In de hoofdtribune kijken ze altijd met één oog naar die Tribune Zuid, dé barometer van de club. Die barometer gaf al sinds de thuiswedstrijd tegen Cercle zwaar weer aan.'

'Daarnaast heeft men vooral sinds het aantreden van Croonen de lat een stuk hoger gelegd. Dat betekent dat je daar in een minder seizoen al eens onderdoor gaat, zonder het te willen, en dan kom je altijd bij diezelfde zondebok uit. Benieuwd of een andere coach dit team wél aan het winnen krijgt, of dat de profielen slecht gecast zijn.'

