Mo Messoudi: 'Ik zou nooit een ander logo kussen'

Op stap in Antwerpen blijkt Mo Messoudi (35) niet alleen op het Kiel, maar ook in de rest van 't Stad een Bekende Antwerpenaar te zijn. Eén die dit seizoen maar weinig speelminuten verzamelde, maar wél een man met een missie: ' zijn' Beerschot helpen terug naar eerste klasse te keren. Jeugdreeksen inbegrepen is hij aan zijn vijftiende seizoen in de paarswitte kleuren bezig. Maar ook wanneer hij als prof de kleuren van andere clubs verdedigde, zat hij wanneer het mogelijk was 'zijn' ploeg aan te moedigen op het Kiel.

...