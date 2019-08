AA Gent heeft zondag op de derde speeldag van de Jupiler Pro League een eerste nederlaag geleden. De Buffalo's gingen op bezoek bij Excel Moeskroen met 2-1 onderuit. Moeskroen komt door de overwinning naast KV Mechelen op de tweede plaats, met 7/9. Gent blijft achter in de middenmoot met 4/9.

Na een kabbelende openingsfase nam Gent halfweg de eerste helft resoluut het heft in handen op Le Canonnier. Sylla vond voor doel Depoitre die met een duikkopbal Vasic vloerde, 0-1. Moeskroen lag onder, en haalde opgelucht adem toen een schot van Bezus via de onderkant van de lat uit het doel stuitte. Tien minuten voor de rust kwam er dan toch een reactie van de Henegouwers. Een afgeweken schot van Boya ging pardoes voorbij Kaminski, 1-1. Gent was even van slag en kreeg op slag van rust nog een tweede tegentreffer te slikken. Asare liet Campins van achter zijn rug duiken en het stond 2-1.

Na de pauze kregen de supporters hetzelfde spelbeeld voor ogen. Gent had overvloedig balbezit, maar deed daar te weinig mee. Moeskroen wachtte af. Tien minuten voor tijd leek Gent dan toch langszij te komen. Invallers David en Kvilitaia vonden elkaar voor doel, maar de Georgiër stond bij het maken van de goal buitenspel en dus keurde ref Boterberg - op advies van de VAR - het doelpunt af. Gent bleef nu drukken en Van Durmen knikte de bal bijna in eigen doel. De middenvelder mocht van geluk spreken dat de lat in de weg stond. Het bleef 2-1. Gent zal zich donderdag moeten herpakken voor de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League, thuis tegen het Cypriotische AEK Larnaca.