De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag een oordeel geveld over de licentiedossiers van de achttien ploegen in 1A. Net als vorig seizoen voldeed Moeskroen niet aan de licentievoorwaarden voor het profvoetbal. Ook KV Oostende valt uit de boot.

'We denken dat we voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) het tegendeel kunnen bewijzen', kondigde Moeskroen aan.

Behalve de Henegouwse club heeft ook KV Oostende woensdag geen goed nieuws ontvangen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De kustploeg voldoet niet aan de voorwaarden voor deelname aan de Jupiler Pro League volgend seizoen.

Bij KV Oostende, dat vorig seizoen in deze periode nog onderhandelde over de overname door het Amerikaanse PMG, ontbraken een aantal belangrijke stukken in het licentiedossier. Het zou gaan om jaarrekeningen van bedrijven in de portefeuille van de nieuwe eigenaars. De Licentiecommissie wil die inkijken om na te gaan of er geen addertjes onder het gras zitten aan de kust.

In beroep

Wie zijn licentie dus in eerste zit niet kreeg, kan een procedure opstarten bij het BAS om die weigering aan te vechten. Dat geeft de clubs de mogelijkheid om nog extra stukken toe te voegen aan hun dossier. Het BAS velt uiterlijk op 10 mei het finale vonnis. De ploegen heeft drie dagen de tijd om beroep aan te tekenen, en kondigde meteen aan dat te zullen doen.

Vorig jaar kregen Standard, KV Oostende en Moeskroen de licentie niet, maar zij haalden wel hun gram via het BAS.

Degradatie

Zonder licentie degraderen de ploegen naar de amateurreeksen. Moeskroen zal straks dus al voor de zesde keer in zeven jaar tijd voor de arbiters van het BAS moeten verschijnen. Opnieuw bleek de Henegouwse club, die sportief ook niet zeker is van het behoud, niet in staat om voldoende financiële garanties voor volgend seizoen voor te leggen. Huidig hoofdaandeelhouder Gérard Lopez zou na amper een jaar alweer op zoek zijn naar een nieuwe overnemer.

Overzicht Een overzicht van de licenties die woensdag werden goedgekeurd door de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Europees: Antwerp, Club Brugge, AA Gent, Cercle Brugge, Beerschot (King Power@Den Dreef), Standard, OHL, KV Kortrijk (Daknam), Sporting Charleroi, KV Mechelen (Bosuil), RSC Anderlecht,, KRC Genk, STVV (King Power@den Dreef), Waasland-Beveren (Regenboogstadion), KAS Eupen (Stade Maurice Dufrasne), Zulte Waregem, Union (King Power@Den Dreef) en KVC Westerlo (Luminus Arena). 1A en 1B: Antwerp, Club Brugge, AA Gent, Cercle Brugge, Beerschot, Standard, OHL, KV Kortrijk, Sporting Charleroi, KV Mechelen, RSC Anderlecht, KRC Genk, STVV, Waasland-Beveren, KAS Eupen, Zulte Waregem, Union, Seraing, KMSK Deinze, KVC Westerlo, Lommel SK, Lierse Kempenzonen en RWDM. Enkel 1B: Virton en URSL Wezet. 1A geweigerd: Moeskroen en KV Oostende. 1B geweigerd: Moeskroen en KV Oostende. Eerste nationale amateur geweigerd: Moeskroen, KV Oostende, Patro Eisden Maasmechelen

