Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft beslist om Moeskroen de proflicentie voor het seizoen 2020-2021 toe te kennen. 'Dit is de enige juiste beslissing', klopt voorzitter Patrick Declerck zich op de borst.

Het was al de vijfde keer in zes seizoenen dat Moeskroen om het behoud in 1A te verzekeren via het BAS moest passeren. Begin april gaf de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) slecht nieuws aan de Henegouwse club.

Moeskroen slaagde er in eerste zit niet in zijn levensvatbaarheid aan te tonen. "Les Hurlus" haalden de coronacrisis aan om een tekort van 3,2 miljoen euro te verklaren. Ook een struikelblok was het steeds terugkerende verwijt dat spelersmakelaars aan de touwtjes zouden trekken op Le Canonnier.

De Henegouwers verdedigden zich woensdag uitvoerig, in een vier uur durende zitting voor het BAS waaraan ook Westerlo, Waasland-Beveren en Virton als tussenkomende belanghebbende partijen deelnamen. Met succes, want vrijdag mocht het de licentie 1A en 1B in ontvangst nemen.

