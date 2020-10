Moeskroen zet de samenwerking met coach Fernando Da Cruz stop. Dat hebben Les Hurlus maandagavond gemeld. Moeskroen staat na negen speeldagen helemaal onderaan de Jupiler Pro League. De club zal 'zo snel mogelijk' de naam van de opvolger bekendmaken.

De 47-jarige Da Cruz stond sinds afgelopen zomer aan het hoofd van Moeskroen, als opvolger van de Duitser Bernd Hollerbach. De Fransman was eerder in het voorjaar van 2015 al een half jaar hoofdcoach op Le Canonnier. Hij was er tussen juli 2012 en december 2014 ook assistent en tussen juli 2015 en juli 2017 hoofd jeugdopleidingen.

Moeskroen staat met drie punten uit drie draws helemaal onderaan de Jupiler Pro League. Afgelopen weekend verloren de Henegouwers thuis met 0-2 van AS Eupen. (Belga)

